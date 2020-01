Kolomý nepojede Rallye Dakar, havaroval při předstartovním testu | iSport.cz

Kolomý, dosud závodící v kategorii kamionů, otočil při nehodě svůj speciál ford několikrát přes střechu a stejně jako navigátor Jiří Stross zamířil na vyšetření.

„Posádka je v pořádku, přesto míří na kontrolu a pozorování do nemocnice,“ uvedli zástupci týmu MP Sports v tiskové zprávě. Později Prokop upřesnil, že druhý vůz týmu bude na startu chybět.

Šestačtyřicetiletý Kolomý se chystal na jedenáctou Rallye Dakar, doposud jel vždy s kamionem. Jeho maximem je páté místo z roku 2013.

Martin Kolomy crashed his brand new Ford Raptor during today's Shake Down session in Jeddah#dakar2020 #dakar #DakarInSaudi #kolomy pic.twitter.com/ZTH07DN4EU