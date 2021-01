Macík o drsném Dakaru: I máma mluví sprostě. Člověk se vrátí lehčí a nižší

Je jak to jablko, které se odkutálelo pouhých pár centimetrů od stromu. Už od dětství miloval auta, mapy a svého otce navigoval i na dovolenou do Chorvatska. Teď jen pokračuje v úspěšném šíření rodinného odkazu! „Na Rallye Dakar jedu být nejlepší,“ hlásí Martin Macík jr. v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium. Je fanouškem Pána prstenů, přesto zůstává v kamionu realistou. Srazí při svém devátém startu silné kamazy?

Vánoce strávil v domácí karanténě. Raději. Test na COVID-19 měl Martin Macík junior negativní, přes rok běžně fungoval, scházel se s lidmi a dle svých slov div neolizoval trubky, přesto nyní nechtěl návštěvami riskovat, že by kvůli smůle a nečekanému onemocnění přišel o další start na Rallye Dakar. Vždyť startovní číslo 503 z něj dělá v kamionech nejvýše nasazeného Čecha.

Ještě před pár lety se o vás říkalo: Martin Macík, nejmladší kamioňák na Rallye Dakar. Tím už teď nejste, zato jste se stal z českého pohledu tím nejnadějnějším. Co vše se změnilo?

„Hodně věcí. Už jen třeba to, že z toho nemám nervy - já se tam vlastně těším! Když jsem jel na Dakar poprvé, byl jsem za to rád, ale rovněž padaly otázky jako: co, jak, kdy a neumřu tam? To se však změnilo. Dostal jsem se do dospěláckého světa, zrychloval, získal zkušenosti, přestal dělat chyby, nabral kolem sebe správné lidi, vyvinuli jsme techniku… A stali se kompletním týmem.“

Váš otec, osminásobný účastník Rallye Dakar, také závodil. Jak bylo těžké se v tomhle nepotatit?

„Nedá se říct, že bych byl jen po tátovi. Ano, máme společnou lásku k autům, ale také mám další vlastnosti po mámě, jako třeba preciznost. Na druhou stranu, máme s otcem na Dakaru stejný cíl a chceme ho dosáhnout. V tomhle jsme prostě jedna krev.“

Cítil jste v sobě od dětství, že vaším osudem bude tak trochu Dakar?

„Ne, tohle jsem v sobě nikdy neměl. Za prvé mám problém s autoritami, takže táta byl jeden z mála, vedle koho jsem se pohyboval a jezdil s ním třeba po offroadových závodech... Jinak jsem ale byl klasické dítě, které vyrůstalo v řadovce na kraji města. Měl jsem kamarády, lítali jsme na kole, učil jsem se na motorce. Do toho pak přišel Facebook, sbírali jsme kartičky, miloval jsem Pána prstenů a hráli jsme i karetní hru, kvůli níž jsme jezdili do Prahy na turnaje. Rodiče to chápali, nicméně jak se ve škole objevily čtyřky, stal jsem se nepřítelem číslo 1 a musel to opravit. Šlo jim i o to, abych byl vzdělaný a něco uměl.“

Takže vášeň pro Rallye Dakar se objevila až později?

„Ano, v té době jsem to neřešil a ani si to nedokázal představit. Nicméně když mi bylo třináct let, což je věk, kdy si člověk začne v sobě utvářet cestu a hodnoty, začal táta závodit na Dakaru. A pak mě začal brát na různá testování, mohl jsem v tom autě sedět, jezdit. Začal jsem počítat s tím, že tam tak nějak budu, táta taky, ale bylo mu rovněž jasné, že než začnu řídit, musím si to nejprve odnavigovat. Což byla správná cesta.“

Já navigoval například tátu na cestě k moři do Chorvatska. Měl jste to také tak?

„Jasně. A vždycky mě zajímaly ty klasické věci, které souvisely s mapami. Kudy pojedeme, za jak dlouho tam budeme... Sestra byla vždy naštvaná, že musela sedět několik hodin v autě a poslouchat tátovy písničky, které neměla ráda, ale mě tyhle cesty bavily."

Stalo se přesto někdy, že jste minuli odbočku nebo jeli jinam, než jste měli?

„To se stává i teď. Když někam jedeme, otec si zásadně nezapíná navigaci, protože prý zná celý svět, zatímco já si ji zapnu, jelikož zase nechci ztrácet čas. No a pak to dopadá, že mu říkám, aby někam odbočil, on že ne, a teprve časem se ukáže, kdo měl pravdu. Je to tak 50:50.“

Prozraďte, za jakou hrou jste jezdil na turnaje do Prahy?

„Protože jsem asi jako každý mladý kluk rád sbíral různé věci, ze začátku u nás letěly kartičky hokejistů. Ty obrázky Haška nebo Jágra si pamatuji doteď. Poté přišly Pogy a nakonec se k nám dostaly různé karetní hry a la Magic: The Gathering nebo Pokémoni.“

Ano, také si na ně vzpomínám.

„Pokémonů jsem sesbíral celkem dost, ale tehdy jsem s nimi na turnaje ještě nemohl, protože jsem byl moc mladý. Když ale později přišel Pán prstenů, úplně jsem se do něj zamiloval a začal sbírat i kartičky s touhle tematikou. Doteď je to asi jediná knížka, kterou jsem kdy přečetl. V patnácti jsme se proto vydali do Prahy na turnaje a pamatuji si,jak se nás v jídelně ČVUT sešly stovky lidí. Určitě tu svou sbírku ještě někde doma mám. Chvíli jsme pak i zvažovali, že vyrazíme hrát do Evropy, ale nakonec z toho sešlo. Přišly důležitější věci jako například motorka nebo ženský.“

Když se tedy teď ocitnete na Dakaru uprostřed nehostinného terénu, nepřipadáte si alespoň trochu jako Frodo Pytlík na cestě do Mordoru?

(směje se) „Ne, teď už jsem někde jinde. Dřív jsem měl rád fantasy kvůli představivosti, a ač nyní zbožňuju fotky, obraz nebo videa, brzy přišla