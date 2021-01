Podmol o lekcích i bláznech: Strhnout na sebe pozornost. Kolik stojí Dakar?

LIbor Podmol, závodník týmu Orion - Moto Racing Group, vstoupil do Baja Poland osmým místem a to se nevyhnul pádu. • Moto Racing Group a Marian Chytka

Jeho příběh, to je story plná šílených kousků, pádů i zázračných návratů. Tímhle činem jako by ale vše ještě povýšil na nový level! Po nehodě ve freestyle motokrosu má v nohách 43 šroubů, pořád nemůže běhat, přesto již třetím dnem bojuje motorkář Libor Podmol v nejdrsnější soutěži světa – Rallye Dakar. „Je to jak být ve válce,“ netajil se. Potíže měl v neděli, v pondělí selhávala technika, ale rve se dál...

Vyrazil si splnit svůj životní sen, zatím ale dostává v Rallye Dakar v Saudské Arábii jednu lekci za druhou. V shakedownu spadl a vrazil si řídítka do břicha a při nedělní první etapě zničil navigační věž. „Byl to jeden z mých největších pádů, co jsem zažil,“ netajil se Libor Podmol. Ať už jich ale v jeho životě přišlo, kolik chtělo, tenhle borec se v nich vždy dokázal sebrat.

Co se vám tedy v nedělní etapě stalo?

„Trať byla drsná, taková měsíční krajina s oblázky velikosti fotbalového míče. Ale nejelo se mi špatně a do 200. kilometru jsem se držel kolem 30. místa. Na 205. kilometru jsem však musel ve vysoké rychlosti přeskočit dvě díry, schválně jsem přidal plyn a nevšiml si, že za nimi se nacházel pískem zavátý šutr. Skočil jsem na něj a letěl saltem přes řídítka. Motorka také házela salta, ale naštěstí mě netrefila. Bohužel jsem urval celou navigační věž a vypadla mi také zelená karta, takže mě čekala patnáctiminutová penalizace. Waypointy bych ale měl mít všechny.“

První pád na Dakaru už jste přitom měl v úvodním shakedownu. Co vám to naznačilo?

„Je pravda, že takový začátek jsem si nepředstavoval. V hloubi duše jsem závodník a nechtěl jsem tuhle soutěž pojmout tak, že se jen svezu a zúčastním. Chci bojovat o co nejlepší umístění, nejlépe pak o ocenění nováčka roku. Ale už pád na tréninku mě utvrdil v tom, že musím být ze začátku opravdu hodně opatrný a jet s rozumem. Asi to byla výchovná facka.“

LIBOR PODMOL Narozen: 1. června 1984 (36 let) Výška/váha: 172 cm/62 kg Nejlepší trik: Surfer Flip (autor Libor Podmol v roce 2014) Největší úspěchy: mistr světa z roku 2010, vítěz X-Games (2013, 2016)

Na druhou stranu, už vaše cesta na Dakar je inspirativní. Jak moc jste na sebe hrdý, co vše jste na ní, po zlomenině obou nohou z free style motokrosu, zvládl?

„No, byly to zajímavé dva roky a v dubnu to vlastně bylo poprvé od nehody, co jsem opět sedl na motorku. Ty pocity byly zvláštní, ale jakmile jsem začal s tréninkem, zjistil jsem, že mě rallye baví, a když jsem následně skončil v Řecku třetí, namotivovalo mě to ještě víc. V další Andaluské rallye, která je kvalifikací na Dakar, jsem se seznámil s fabrickými týmy a jejich přístup mě až zaskočil. Ač jsem na téhle soutěži nováčkem a přišel jsem z jiné disciplíny, znali mě.“

Skutečně? A bavili se s vámi třeba o tom, jak vás sledovali?

„Ano, když jsem byl na obědě s týmem Yamahy, povídal jsem si třeba s Botswaňanem Rossem Branchem, který mě má hodně rád a hlásí se ke mně. Nebo jsem byl například u bazénu, když v tu chvíli se naproti mně objevil Nassir Al Attíja a hned na mě volal: Libor, Libor… Nakonec jsme se bavili asi 20 minut, přinesl mi z depa plechovku Red Bullu a zval mě i k sobě domů na trénink.“

Pěkné…

„Přesně tak. V tu chvíli jsem si jen říkal: Ty jo, tak tenhle týpek vyhrál třikrát Dakar, vůbec by mě neměl znát, ale místo toho se ke mně choval, jako bychom se znali dlouhá léta. Byla tam zkrátka přátelská atmosféra jako ve freestyle motokrosu. Myslím, že jak jde v těch obou sportech o život, tak ti, co to dělají na světové úrovni, se navzájem respektují a žijí své životy. Velké týmy možná hrají své hry, ale ti kluci, o kterých jsem si myslel, že jsou jinak nedosažitelní obři, jsou lidé jako já, kteří dělají svou práci.“

Hecovali vás pak, abyste na Dakaru zkusil na motorce nějaký šílený trik?

„Jo, zrovna v Andalusii jsem udělal back flip, udělal z toho video a díky tomu jsem byl jejich médii důkladně propraný. Načež si ze mě pak ostatní dělali srandu, kdy to otočím přes hlavu – to je ale až úsměvné, protože se přeci jen pořád jezdí na to, kdo bude nejrychlejší. Jsem ale rád, že mě vzali mezi sebe a cítil jsem se mezi nimi i trochu výjimečně. Je vidět, že jsem si z freestyle motokrosu přinesl nějaké jméno.“

Navíc salto by nešlo jen tak, že? Tahle dakarská motorka je o poznání těžší.

„Ano a do toho mám v takových případech i speciálně nakopnutou rampu. V přírodě je sice rovněž možné vše, ale musel by tam být nějaký odraz a ještě by k tomu musel letět kolem vrtulník, protože jen tak sám pro sebe si tyhle skopičiny dělat nebudu. Nebo (zamyslí se)… To by vlastně šlo. Mohl bych přijet do cíle a říct: Hele, udělal jsem back flip... Fakt… Cože, on ho ale nikdo netočil?… Ach jo, to je škoda.“ (směje se)

Trochu blafovat, že?

„Jo. Je mi jasné, že v porovnání s kluky z továrních týmů, kteří se tomu věnují dlouhá léta, nemám jejich rychlost ani techniku, na druhou stranu vím,