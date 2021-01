Co přinesl Dakar 2021: hluboká česká stopa, fair play, smrt i skandál

Martin Macík zakončil Dakar třetí vítěznou etapou • FOTO: ČTK/Big Shock! Racing Byla to palba, na kterou se bude vzpomínat. Motocyklista Martin Michek vyrovnal desátým místem české maximum. Martin Macík slavil v kamionu tři etapová vítězství. A cíl spatřili i slavní nováčci Libor Podmol či Tomáš Enge. „Neskutečné,“ shodli se všichni ke včera skončenému 43. ročníku Rallye Dakar. Nebyly to jediné příběhy, o nichž se mluvilo. Některé zůstaly veselé. Jiné ne. Projděte si ty nejzajímavější na iSport.cz.

Michek vyrovnal rekord Před půl rokem ještě bojoval o život. Kvůli zánětu jater zkolaboval, skončil na jednotce intenzivní péče a léčil se v IKEM. Nyní však Martin Michek ohromil svět. Desátým místem v motocyklech vyrovnal historické maximum Stanislava Zlocha z roku 1998 a nebýt 20minutové penalizace v poslední RZ za minutý way point, byl i devátý! S protestem však neuspěl. „Bylo to prý jen o 110 metrů, ale i tak je to super. Vezeme desítku domů,“ usmál se Michek. Vyhrál Kevin Benavides.

Podmola zachránil Krejčí Gesto hodné rytíře. Do cíle chybělo Liboru Podmolovi pár desítek kilometrů. Jenže trefil kámen, rozpletl pneumatiku a nemohl dál pokračovat. Jeho plán dokončit to, co načal jeho otec v roce 1994, byl těšně před koncem ohrožen. V tu chvíli ale kolem něj projížděl krajan Roman Krejčí, který jel mimo pořadí, zastavil a přední kolo mu daroval, aby na něm mohl bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu dojet. „Zachránil mě kámoš v nouzi,“ děkoval Podmol. Ano, i tyto příběhy píše Dakar.

Macík: završený hattrick Prožil životní jízdu. Po včerejší další super jízdě si pilot kamionu Martin Macík připsal už třetí letošní etapové vítězství a v celkovém pořadí skončil čtvrtý, čímž vyrovnal maximum svého otce z roku 2010. „Je to střelba. Nebylo to zadarmo, ale máme hattrick a nevím, kdo to tady ještě dokázal,“ radoval se Macík. Lepší v konečném pořadí bylo jen trio kamazů, mezi nimiž zvítězil Dmitrij Sotnikov. „Příště už ale s nimi budeme chtít bojovat. Plánujeme už bednu,“ slíbil Macík.

Peterhansel: titul číslo 14! Nestárne. Ani nezpomaluje. Uteklo již třicet let od chvíle, co legendární Stéphane Peterhansel získal na Dakaru (ještě jako motorkář) první titul. A voilà, včera legendární Francouz přidal v pětapadesáti letech další triumf – triumf číslo 14. Osmý mezi automobily! „Cítím stejné emoce, jako když se mi to povedlo vyhrát poprvé. Na Dakaru nejsou nikdy lehká vítězství,“ přiznal. Český zástupce Martin Prokop skončil devátý a oproti loňsku se zlepšil o tři místa. „Chtěli jsme zabojovat i o osmé, ale udělali jsme nějaká horší rozhodnutí. I tak ale máme radost a snad uspějeme i v budoucnu,“ řekl.

Tragédie na závěr: úmrtí Cherpina Šlo o temný stín v poslední den soutěže. Navzdory airbagovým vestám i zvýšeným bezpečnostním opatřením si i letos vybral slavný závod svou oběť na životě, když následkům zranění ze 7. etapy podlehl francouzský motocyklista Pierre Cherpin. Zemřel ve věku 52 let při leteckém převozu zpět do vlasti. „Jsem amatér, nechci vyhrávat, ale objevovat nové země. Země, které bych nikdy jindy neměl šanci vidět,“ vysvětloval dřív, proč se podniku účastnil. Šlo o 27. oběť na Rallye Dakar.

Enge v cíli, Macháček s beduínem Začátek měl jak z nejhoršího snu. Technické potíže, ztráty, dojezdy i za tmy. Jenže stejně jako v jiných motoristických sériích jako IndyCar, GT či rallye, ani na Dakaru to Tomáš Enge nevzdal. A proto i jediný Čech, který se kdy účastnil závodu F1, spatřil nakonec po dvanácti dnech závodění cíl v Džiddě. Jeho kolega ve speciálu Can-Am Josef Macháček dokázal ještě víc. V kategorii lehkých prototypů (podkategorie lehkých vozů) byl nejlepší ze všech a veze domů trofej beduína.