Brabec je na Dakaru českou jedničkou, Michek dojel s poruchou

Michek musel 15 kilometrů před cílem zastavit kvůli poruše. „Bohužel mi odešlo zadní čerpadlo. Stavil se u mě také Milan Engel, podíval se na to a doladili jsme to. Potom jsem vyjel. Snažil jsem se přijít na to, co to bude, asi to opravdu bude zadní čerpadlo,“ řekl Michek. „Stál jsem tam dlouho. Je to škoda, jinak bych se mohl dostat do nejlepší desítky. Měl jsem chuť, etapa se mi zdála dobrá,“ uvedl.

Premiérové letošní etapové vítězství vybojoval Jose Ignacio Cornejo Florimo z Chile. Van Beveren na desátém místě zaostal o více než 12 minut, ale stačilo mu to k předstižení dosavadního lídra Sama Sunderlanda. Brit nabral téměř 26 minut ztráty a celkově se propadl až za Matthiase Walknera z Rakouska a Argentince Kevina Benavidese.

Michek po nejdelší etapě Dakaru: Masakr a brutál, ale výsledek perfektní