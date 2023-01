Macík druhý na Dakaru: Nejnáročnější ročník, bouchla nám kola

Nejtěžší vytrvalostní závod na světě zná své vítěze. Volna si ale týmy zpravidla moc neužijí. Bezprostředně po konci stávajícího ročníku totiž začíná příprava na ten nadcházející. Pilot Martin Macík si po nejlepším výsledku své kariéry však výjimečně plánuje dopřát volno. „Teď chci strávit čas s rodinou. Tu jsem v poslední době kvůli přípravám na Dakar trochu zanedbával. Rád bych jim to tedy vynahradil,“ prozradil plány na nejbližší dobu.

Pořadatelé dopředu hlásili, že letošní ročník Dakaru bude jeden z nejnáročnějších. Jak jej hodnotíte?

„Určitě souhlasím, letos to byl opravdu nejnáročnější ročník, který jsem zažil. A to hned z několika důvodů. Jeli jsme 14 etap. Dvě etapy byly oproti loňsku navíc - zní to jako malé číslo, ale v celkovém počtu kilometrů je to velký rozdíl. Dalším důvodem byly samotné podmínky. Myslím, že tak náročné je neplánoval ani organizátor. Déšť závod hodně zkomplikoval v rámci asistence i na tratích. A vzhledem k tomu, že se etapy nerušily, ba naopak, přibyla dokonce další maratonská, závod se dále ztížil. Téměř každý den jsme jezdili kolem 400 závodních kilometrů a do toho Empty Quater, kam jsme v minulých letech zavítali jen jednou.“

Co pro vás byla nejkritičtější situace letošního ročníku?

„Byly to dvě situace. V druhé etapě, kdy nám kameny ohnuly štelování brzd. Ty se zavřely, tím pádem brzdily celou dobu a rozžhavily se takovým způsobem, že kola bouchla. Byla to hned druhá etapa, po vyhraném prologu a vyhrané první etapě. Ztrátu jsme pak doháněli celý Dakar. A druhá kritická situace byla, když jsme zapadli v bahně. Jeli jsme z první pozice, foukli jsme to tam, nevyšlo to. Zapadli jsme, ztratili čas. To vás dost zamrzí.“

Už víte, co uděláte s dakarským beduínem (cena pro nejlepší tři jezdce)

„Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. My jsme bojovali do poslední chvíle, abychom uhájili 2. místo, které jsme získali v předposlední etapě. A teď už víme, že si půjdeme pro beduína. Ale netuším, jestli dostaneme jednoho nebo tři. Když bude jeden, půjde do týmu MM Technology, za který jezdíme. Zároveň už tu mám v ruce medaili za dokončení Dakaru. A také bychom měli dostat ocenění za 2. místo ve světovém poháru.“

Letošní ročník byl poznamenaný smutnou událostí spojenou s Alešem Lopraisem. Změnilo to nějak atmosféru závodu?

„Bohužel, podobné situace se staly už v minulosti. Je mi to líto. Byla to nešťastná událost, Aleš za ni nemohl. Samozřejmě nad tím hodně přemýšlíte. Všímal jsem si, že letos na trati bylo opravdu víc fanoušků. Ne vždycky stáli na nejvhodnějších místech. Je to ale otevřený závod, jedeme v poušti, mimo cesty, a proto se to občas dost špatně soudí. Tímto bych chtěl i poprosit všechny, kteří se jezdí na závody dívat – opatrnost je potřeba, dávat pozor, v jaké části trati stojíte. Není dobré pohybovat se na venkovní straně zatáček. Letos tu bylo i hodně českých fanoušků, kteří se ale chovali zodpovědně, za což jsme strašně rádi a děkujeme.“

Jak teď bude probíhat přesun vaší techniky domů do Česka?

„Dnes večer jsme prošli technickou přejímkou od FIA (Automobilová federace). Po konci každého závodu si berou TOP 3 z každé kategorie a kontroluje se, jestli je technika v pořádku. Vše rozebíráme a měří nám vzdálenosti kol, náprav, výšky, šířky, kontrolují vše dle technických regulí. Až pak jsme jeli na pódium. Dnes večer celý tým odlétáme domů. Mezitím musíme ještě všechna auta odvézt do přístavu, odkud pak poplují do Marseille, kam si pro ně přijedeme.“

Co bude po příjezdu do Čech s vaším závodním kamionem?

„Plánujeme vylepšení, která chceme provést. Protože techniku musíte zdokonalovat každý rok. Máme už připravené poznatky, na nichž táta, který je šéfkonstruktérem, pracoval během Dakaru. Současně už se staví další 2 závodní kamiony a jeden elektrický. S Čendou, jak našemu kamionu říkáme, máme v plánu jet ještě další závody – Rallye du Maroc a Baja Aragon. A měli bychom testovat v Tunisku.“

Prý s koncem stávajícího ročníku začíná současně vždy i příprava na další.

„Je to tak. V rámci techniky rozhodně. A co se týče příprav, organizace, sponzorů a dalších aktivit také. Ale já si určitě dám odpočinek. Chci teď strávit čas s rodinou. Tu jsem v poslední době kvůli přípravám na Dakar trochu zanedbával. Rád bych jim to tady vynahradil.“