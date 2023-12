Podmol o Dakaru: Stojí mi to za to... Jak přecucával osm litrů benzínu

Osmatřicet českých závodníků a navigátorů by mělo nastoupit do 46. ročníku Rallye Dakar. Ten odstartuje v pátek 5. ledna na území Saúdské Arábie. A na svůj třetí start se připravuje i česká FMX legenda Libor Podmol. „Byly dny, kdy jsem si říkal, jestli mi to vůbec ještě stojí za to,“ říká závodník.

Na konci listopadu absolvoval technické přejímky v Barceloně a vyslal svou motorku lodí do Saúdské Arábie. On sám do dějiště slavné Rallye Dakar přicestuje až na začátku ledna. „Nebudu kecat, je to náročný psychicky, finančně i fyzicky,“ napsal na sociální sítě k fotce z přejímek. Svá slova vysvětlil v rozhovoru pro deník Sport.

Co je pro vás před startem rally nejnáročnější?

„Pojedu sice už třetí Dakar, ale jak se tomu celý rok nevěnuju, je pro mě poměrně stresující nachystat všechno tak, abych na nic nezapomněl. I tréninky se samozřejmě stupňují. A do toho musím shánět peníze, abych vůbec mohl odcestovat. Na poslední chvíli mi vypadli tři sponzoři, kteří slibovali, že do toho půjdou. To člověku taky moc nepřidá. Nebyl jsem na tom nejlíp po psychické stránce, což podle mě trošičku ovlivnilo i tu fyzickou. Při přejímkách v Barceloně, kde jsem odevzdával motorku, jsem se cítil unavený a nebylo mi vůbec dobře.“

Jak tedy budete účast v závodě financovat?

„Díky tomu, že mám své podnikání a jezdím freestyle motocross exhibice, můžu být po finanční stránce relativně v klidu, i když nemám velké sponzory. Samozřejmě mi nějací partneři pomáhají, za což jsem moc vděčný. Trošku mě ale trápí, že není žádný generální. Nemůžu si tedy říct: O. K., teď se budu věnovat jen přípravě na Dakar. Taky si nemůžu koupit třeba ještě jednu motorku na trénování. Na dakarské závodní motorce totiž nechci moc jezdit, aby motor vydržel celou rally. Říká se, že jeden motor zvládne dva Dakary. Jeden Dakar už jsem absolvoval, loni jsem ujel zhruba 300 kilometrů a teď mě čeká další.“

Na kolik přijde účast na Dakaru?