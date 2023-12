Zlomil si páteř, teď bude startovat na Dakaru. Peníze? Závod sám o sobě

Že se v lednu 2024 postaví na start svého desátého Dakaru, ho nikdy ani ve snu nenapadlo. „Když jsem ho jel poprvé, myslel jsem, že si to jen vyzkouším. Nic jsem od toho neočekával,“ vzpomíná Milan Engel na rok 2015, kdy se nejtěžšího závodu světa zúčastnil poprvé.

Dakarská atmosféra jej tehdy pohltila natolik, že od té doby nevynechal jediný ročník. A co jej i po letech motivuje k další a další účasti? Baví ho výzvy, které každý ročník přináší. Například letošní novinkou je náročná 48hodinová etapa.

„Trasa Dakaru se každý rok mění a i technika se vyvíjí. Dříve jsme měli například klasické chrániče, teď už asi čtvrtým rokem jezdíme airbagovými. Motivuje mě pořád improvizovat a hledat něco nového. Kdyby to bylo do kolečka pořád to samé, asi by jednou stačilo,“ usmívá se zkušený jezdec.

Na elánu mu neubírá ani složité shánění peněz. Účast na Dakaru v kategorii s asistencí, ve které Engel letos startuje, přijde zhruba na tři miliony korun. Ufinancovat závod pouze z vlastních zdrojů je tak téměř nemožné.