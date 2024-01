Sám na Dakaru. Podmol měl brýle plné krve, neviděl na jedno oko: Strašidelné

Libor Podmol poté, co se ve třetí etapě Dakaru ošklivě potkal s kamenem • Libor Podmol/MMproductions

Přes všechny komplikace se dál drží ve slavném závodě. Libor Podmol celkově figuruje v šesté desítce pořadí.

Prošel jste už řadou problémů, co pro vás bylo nejhorší?

„Pád ve třetím dni, kdy jsem trefil hlavou kámen. Měl jsem v plánu jezdit v tempu a útočit na přednější pozice, jenže v kamenité sekci jsem trefil jeden kámen, který mě pak poslal na další. Nečekaný pád, ale těch kamenů je mnoho. Byl jsem otřesený a měl brýle plné krve. Nevěděl jsem, jestli mám proraženou lebku, nebo co se děje. Bylo to fakt velmi strašidelné.“

Neměl jste po tom všem myšlenky, že byste soutěž ukončil předčasně?

„Popravdě jsem myslel, že zranění je velmi vážné, že asi nebudu moct pokračovat. Po tom, co u mě zastavili ostatní jezdci, jsem se dostal z šoku a zjistil, že to je jenom velká tržná rána. Věřil jsem, že to nějak sešijeme a budu moct pokračovat dál. Což se taky stalo. Přijel jsem soutěž dokončit a tyhle věci nevzdávám.“

Jak je na tom oko teď?