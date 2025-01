Prokop začal Dakar čtvrtým místem v 1. etapě. Michek po penalizaci dvanáctý

Martin Prokop vstoupil do 47. ročníku Rallye Dakar čtvrtým místem v 1. etapě, která byla jako první zařazená do hodnocení kategorie automobilů. Mezi motocyklisty, jimž se do výsledků započítávaly i časy z pátečního prologu, je Martin Michek po dodatečně udělené penalizaci dvanáctý. Mezi automobily vede Francouz Guerlain Chicherit, mezi motocyklisty Daniel Sanders z Austrálie.

Prokop byl v prologu, jenž ovlivnil jen dnešní startovní pozice, dvanáctý. V úvodní etapě, která měla start i cíl v Biše a tvořila ji rychlostní zkouška o celkové délce 413 km, se postupně posouval vpřed virtuálním pořadí. Na posledním kontrolním bodu byl osmý, nakonec se dokázal posunout až na 4. pozici. Na Chicherita ztratil jen 64 sekund.

Michek původně zajel desátý čas, ale dodatečně dostal šestiminutovou penalizaci za překročení povolené rychlosti a klesl na 12. místo. Průběžně je jedenáctý.

„Byla to nádherná speciálka, hodně technická. Táhli nás do hor, kdy jsem si myslel, že to nahoru ani nevyškrábu. Myslel jsem si, že začátek rallye bude rychlý, ale bylo to tvrdé a drsné. Navigačně to byla jedna velká divočina a všichni jsme bloudili. Dal jsem do toho ale všechno,“ uvedl Michek na sociálních sítích.

O možných problémech s překročením limitu jezdec týmu Orion Moto Racing Group věděl. „Nešel mi roadbook. Organizátoři si stáhli data a čekám, zda dostanu penalizaci. I kdybych ale klesl třeba na 13. místo, furt by to byla pecka,“ podotkl Michek. Zástupci týmu se ještě snaží rozhodnutí o penalizaci zvrátit.

Na vedoucího Sanderse česká motocyklová jednička ztrácí 31:08 minuty. Australan startující na pátém Dakaru má v průběžném hodnocení náskok 2:22 minuty na obhájce prvenství Rickyho Brabce z USA, třetí je Ross Branch z Botswany.

Dařilo se i Milanu Engelovi, který dnes zajel 18. čas a průběžně je devatenáctý. Dvaadvacátý je Dušan Drdaj, David Pabiška třetí v hodnocení kategorie Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence.

Rallye Dakar - 1. etapa: Biša - Biša (499 km celkově/413 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Chicherit, Winocq (Fr./Mini) 4:35:53, 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) -50, 3. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) -1:03. 4. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:04.

Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) 4:41:27, 2. R. Brabec (USA/Honda) -2:04, 3. Branch (Botsw./Hero) -2:26, ...12. Michek -30:07, 18. Engel -34:30, 22. Drdaj -40:09, 39. Pabiška -1:02:17, 40. J. Brabec -1:02:46, 47. Romančík (všichni ČR/KTM) -1:06:38, 55. Peschel (ČR/Husqvarna) -1:21:29, 63. Brož -1:43:38, 73. Prokeš (oba ČR/KTM) -1:55:31.

Průběžné pořadí: 1. Sanders 4:58:18, 2. R. Brabec -2:22, 3. Branch -2:38, ...10. Michek -31:08, 19. Engel -37:14, 22. Drdaj -42:05, 39. J. Brabec -1:06:05, 40. Pabiška -1:06:22, 45. Romančík -1:09:57, 55. Peschel -1:24:45, 63. Brož -1:49:15, 73. Prokeš -2:00:21.