Formule 1: Program a kalendář sezony 2020, pravidla i novinky | iSport.cz

Nový ročník Formule 1 by konečně měl odstartovat během prvního červencového víkendu v Rakousku. Epidemie nového koronaviru pronikla i do světa F1, kvůli nákaze člena týmu McLaren byla zrušena úvodní Velká cena Austrálie v Melbourne. Nyní se i svět F1 vrací do normálu. Překoná Lewis Hamilton rekord legendárního Michaela Schumachera v počtu vítězství?