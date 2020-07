Max vyrazí na MAX. Šílený Holanďan vs. Hamilton, kdo získá titul F1? | iSport.cz

O talentu Maxe Verstappena se básní už kolik let. Je nejmladším pilotem, jenž kdy zasáhl do vřavy F1. Nejmladší, který kdy závod v F1 vyhrál. Na to, aby se ale stal i nejmladším mistrem světa, má už jen poslední pokus. • profimedia.cz

O talentu Maxe Verstappena se básní už kolik let. Je nejmladším pilotem, jenž kdy zasáhl do vřavy F1. Nejmladší, který kdy závod v F1 vyhrál. Na to, aby se ale stal i nejmladším mistrem světa, má už jen poslední pokus. • profimedia.cz

O jeho talentu se básní už kolik let. Je nejmladším pilotem, jenž kdy zasáhl do vřavy F1. Nejmladší, který kdy závod v F1 vyhrál. Na to, aby se ale stal i nejmladším mistrem světa, má už jen poslední pokus. Letos nebo nikdy! „Určitě bude hlavním soupeřem Lewise Hamiltona,“ zní na adresu Maxe Verstappena. Zlomí královskou jízdu 22letý mladík z Red Bullu? Dnešní úvod v Rakousku napoví.

Křivka jeho výkonnosti letí rok co rok výš a výš. Před třemi lety skončil v MS šestý, předloni čtvrtý a vloni dokonce už třetí – za sebou nechal oba piloty silného Ferrari a nestačil jen na neotřesitelné duo z Mercedesu Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase.

Pokud se tedy počítá, že by v letošní zkrácené sezoně měl Hamilton dosvištět za sedmým titulem v kariéře a vyrovnáním Michaela Schumachera, on je tím, jenž by mu to měl nejvíce zkomplikovat. O dvanáct let mladší, ale neméně odhodlaný Holanďan jménem Max Verstappen.

„Souhlasím, Max bude pro Lewise hlavním nebezpečím,“ pronesl šéf Red Bullu Christian Horner.

Nabízí se to. A jen si to prolítněme společně: Valtteri Bottas? Ano, má sice stejný vůz Mercedes jako Hamilton, ale v minulých ročnících plnil spíš roli dvojky (kterou však vytrvale odmítá), než aby se s britským fenoménem pouštěl do vyrovnaných bitev. A Sebastian Vettel s Charlesem Leclerkem z Ferrari? Ti v této sezoně, zdá se, nebudou mít k dispozici právě nejlepší techniku. „Na 99% budeme spíš horší než vloni,“ varoval například Leclerc.

To naopak Red Bull přijel na úvodní Grand Prix do Rakouska s řadou svých upgradů. Nuže…

Před třemi lety skončil Max Verstappen v MS šestý, předloni čtvrtý a vloni dokonce už třetí – za sebou nechal oba piloty silného Ferrari a nestačil jen na neotřesitelné duo z Mercedesu Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase. Jak to bude letos? • Foto profimedia.cz

„Je to tak. Jediný náš soupeř v boji o titul bude asi Mercedes,“ uznal i Verstappen, jenž na Red Bull Ringu ve Spielbergu vyhrál dokonce poslední dva ročníky. „Nikdy se nepovažuji za favorita a zejména ne v Rakousku. Loňské vítězství bylo velmi těsné a tentokrát to nebude snazší. Bude to těžký boj, ale pokusíme se udělat vše, abychom získali třetí vítězství v řadě,“ ujistil.

Před sezonou podepsal nový tříletý kontrakt, díky němuž mu roční plat narostl na 16 milionů dolarů (s bonusy a příspěvkem Hondy by si pak měl vydělat ještě víc) a dokonce ustál i bláznivý nápad svého šéfa Helmuta Marka, který pro něj a další členy Red Bullu plánoval kemp, na němž by se mohl mladý jezdec nakazit koronavirem a do konce sezony pak měl protilátky.

Mercedes tak na nizozemského dravce vyhlásil zvláštní pohotovost. Hamilton je sice favoritem celé sezony, Verstappen však může být favoritem jejího úvodu.

„Není pochyb o tom, že Max bude v tomto roce patřit mezi naše vážné oponenty,“ uvedl technický ředitel týmu James Allison. „Ferrari ukázalo v předsezonních testech záblesky dobré formy, ale my si dokážeme představit, že v Rakousku bude opět velmi silný Max, protože Red Bull je tam vždy velmi rychlý,“ upozornil Allison.

Do karet by mu pak mohl hrát jednak fakt, že se ve Spielbergu pojedou hned dva závody v řadě a také, že ve zkrácené sezoně, kdy je zatím schváleno jen osm podniků, by každá chyba či technické problémy mohly mít fatální následek.

„Přesně tak, tímhle se zvyšuje možná šance na překvapení, protože v takovou chvíli bude hrát větší roli i štěstí. Vždy jsem si myslel, že Red Bull a Verstappen budou letos ve hře a mohou Mercedes výrazně potrápit. Pokud by však byla sezona ještě kratší, jejich možnosti by zase o něco narostly,“ prohlásil i bývalý mistr světa a poslední přemožitel Lewise Hamiltona v boji o titul Nico Rosberg.

Teď jen, aby tedy Max sešlápl plyn na max.

VERSTAPPENOVY SEZONY V F1 2015 12. místo (49 bodů) 2016 5. místo (204 bodů) 2017 6. místo (168 bodů) 2018 4. místo (249 bodů) 2019 3. místo (278 bodů) 23 let a 134 dní V tolika letech získal Sebastian Vettel svůj první titul, což z něj dosud dělá nejmladšího mistra světa F1 v historii. Maxu Verstappenovi bude však 23 let až na konci letošního září.