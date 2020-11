Sedm titulů Hamiltona: Od dramatu v Brazílii po čirou dominanci

Vládce, král, legenda! Ani tento rok neměl soupeře a už tři závody před koncem sezony si Lewis Hamilton zajistil sedmý titul mistra světa, kterým dorovnal i rekord Michaela Schumachera! „Je to něco neskutečného. Ale zaslouženého. Podle mě je to jeden z největších úspěchů v historii sportu,“ prohlásil jeho bývalý kolega Nico Rosberg. Projděte si všechny Britovy zářezy jeden po druhém.

První titul. Jediný v McLarenu. A určitě i ten nejdramatičtější, jakého kdy dosáhl. Na vyprodaném Interlagosu byl Hamilton ještě pár zatáček před cílem mimo a tým kolem Felipeho Massy (který zrovna v tu chvíli zvítězil) slavil, jenže pak Britovi pomohl déšť, při němž musel přibrzdit Timo Glock a Hamilton se na poslední chvíli dostal na kýžené páté místo. Brazílie plakala, on slavil.

Nástup dominantní éry týmu Mercedes. A vyrovnaná bitva s Nikem Rosbergem, ze začátku ještě kamarádem, později ale už nepřítelem. Němcovy naděje se však rozplynuly po technických potížích v závěrečné GP Abú Zabí a při dojezdu na čtrnáctém místě končil v slzách. Zatímco Brit završil sezonu 11. výhrou a prvním titulem v týmu, do nějž přišel jen o rok dřív.

„Jsem ten nejhorší týmový parťák na světě,“ nechal se slyšet Hamilton, když i tentokrát dominoval. A Nico Rosberg by souhlasil – napětí mezi nimi vygradovalo v hotovou studenou válku. Tentokrát však Hamilton slavil už tři závody před koncem. A pamatujete na způsob, jak tehdy před nástupem na stupně vítězů hodil sedícímu Rosbergovi čepici s číslem 2?

2018 (Mercedes – 11 výher, 17 pódií)

1. Hamilton 408, 2. Vettel (Něm./Ferrari) 320, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) 251

Zřejmě největší šance pro Ferrari Hamiltona sesadit. Před GP Německa vedl Vettel o osm bodů, Brit startoval poslední a on držel vedoucí příčku, jenže pak na mokru po vlastní chybě havaroval… a to byl bod obratu. Hamilton nakupil šest výher ze sedmi závodů a zdeptaného „Seba“ dorazil opět pár závodů před koncem sezony. Přímý duel o post pětinásobného mistra světa vyhrál on.