F1 preview: Rychlejší trať, Němci i nové křídlo. A (Lewisi) žádné šperky!

Co všechno nabízí Velká cena Austrálie formule 1? • FOTO: Koláž iSport.cz, Twitter.com, Profimedia.cz

Formule 1 se vrací do Austrálie! Do místa, kde se před dvěma roky celý seriál na takřka čtyři měsíce zastavil kvůli nemoci COVID-19. „Každý jezdec, s nímž jsem mluvil, mi potvrdil, že miluje celý závodní týden v Melbourne. Já jsem samozřejmě ještě o to nadšenější, že pojedu doma,“ zářil ještě více než obvykle Daniel Riccardo z McLarenu. Co lze čekat od úprav tratě v Albert Parku a co hýbe paddockem? To vše v našem preview: