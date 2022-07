15 let od příběhu, který stál McLaren titul. Hlavní soupeř Hamiltona? Alonso

Lewis Hamilton o víkendu dosáhl na další pozoruhodný milník. Grand Prix ve Francii byla jeho třístou v kariéře. Absolutní prvenství v tomto žebříčku zatím drží Kimi Räikkönen, který má na svém kontě celkem 349 startů. Letos na Velké ceně Singapuru jej ale s největší pravděpodobností překoná španělský matador Fernando Alonso.

Když se novináři minulý týden na tiskové konferenci ptali Hamiltona na jeho bohatou kariéru korunovanou třístým startem, přišel dotaz i na jeho doposud nejtěžšího soupeře. Britský pilot jím překvapivě neoznačil Maxe Verstappena, který mu loni před nosem vyfoukl rekordní osmý titul, nýbrž Alonsa, svého někdejšího týmového kolegu z McLarenu.

„Je docela těžké říct, kdo je váš nejsilnější soupeř, protože vždy, když s někým bojujete, nacházíte se v jiné životní fázi. Vzpomínám si, když mi bylo 22 let a měl jsem po svém boku Fernanda. Byl jsem mladý a to především po mentální stránce. Cítil jsem obrovský tlak, že soupeřím s takovým velikánem. Co se týče čisté rychlosti, byl to určitě můj nejtěžší soupeř. Zažili jsme několik dobrých soubojů. Snad se v budoucnu ještě nějakých dočkáme,“ nešetřil chválou.

Slova uznání pak svému někdejšímu týmovému kolegovi vrátil i sám Alonso. „Vždy mi bylo potěšením sdílet s Lewisem startovní rošt. Když v roce 2007 začínal, měl talent, teď má talent i zkušenosti. Tehdy by nikoho nenapadlo, že je nějaký jiný jezdec schopný vyhrát sedm titulů jako Michael Schumacher. Lewisova cesta byla úžasná. Gratuluju mu k třístému startu, snad brzy přidá další vítězství.“

Že si budou jednoho dne vzájemně vyměňovat komplimenty, by je před lety asi ani ve snu nenapadlo. Vždyť v sezoně 2007 patřili k nesmiřitelným rivalům.