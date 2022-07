F1 Preview: Maďarsko uvidí premiéru bílého Ferrari a derniéru šampiona

Poslední závod před třítýdenní letní pauzou se odjede na ikonickém Hungaroringu! Třináctá zastávka letošní sezony by měla jednoznačně sedět Ferrari, které si v Maďarsku hodně věří. „Nestačí nám vyhrát. My chceme dojet na prvním i druhém místě!“ burcuje šéf týmu Mattia Binotto. Paddock mezitím žije dlouho avizovaným vylepšením Haasu, spojením Porsche s Red Bullem a loučením se Sebestianem Vettelem. To vše jako již tradičně v našem preview.

Porsche Red Bull, nebo Red Bull Porsche?

Spojení, o němž se šušká už několik měsíců, se pomalu stává realitou. Stuttgartská automobilka by podle dokumentů, které byly zveřejněny kvůli pravidlům marockého antimonopolního úřadu, měla koupit 50 % akcií závodního týmu Red Bullu a stát se partnerem stáje pro dalších 10 let. Oficiální oznámení celé operace je údajně naplánované na čtvrtého srpna.

Pohonné jednotky Porsche by tak od sezony 2026, kdy dojde k významné změně pravidel v oblasti motorů, měly pohánět jak Red Bull, tak i sesterské Alpha Tauri. Další automobilka z koncernu Volkswagen, Audi, o svém vstupu do seriálu stále jedná a objevily se spekulace, že v roce 2026 by se do seriálu ráda vrátila i Honda.