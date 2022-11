Sprint v Brazílii ovládl Russell. Sainz klesne pořadím, Verstappen až čtvrtý

Sainz však kvůli trestu za překročení povoleného počtu pohonných jednotek klesne na startovním roštu o pět míst. V první řadě se tak v neděli, kdy závod odstartuje v 19 hodin, představí oba vozy Mercedesu.

Čtyřiadvacetiletý Russell ukončil nadvládu Maxe Verstappena, který ovládl oba předchozí sprinty v ročníku. Pilot Red Bullu, který má stejně jako jeho stáj již jistý titul, dojel v sobotu v Sao Paulu čtvrtý.

Verstappen se sice už po třech kolech dostal do čela před vítěze kvalifikace Kevina Magnussena z Haasu, ale ani on vedení neudržel. V 15. kole z 25 se před něj dostal Russell a dojel si pro nejlepší výsledek v sezoně.

Dvojnásobného mistra světa Verstappena, který vyhrál osm z posledních devíti Velkých cen, poté ještě předjeli Sainz i sedminásobný mistr Hamilton, jenž na okruhu Interlagos zvítězil před rokem.

„Je to paráda. Lewis po startu z osmého místa odvedl skvělou práci. Jsem přesvědčený, že Max zítra startovním polem zase proletí, ale máme luxusní pozici, a když dobře zvolíme strategii, tak můžeme jít po vítězství,“ řekl Russell.

„Je to skvělý výsledek. Zítra můžeme pracovat jako tým a udržet tak ostatní za námi,“ přidal Hamilton. „Když vyjde počasí a budou nám držet gumy, mohlo by to vyjít. Vyhrát tady by bylo neuvěřitelné,“ dodal vítěz brazilského závodu z let 2016, 2018 a 2021.

Velká cena Brazílie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sao Paulu - sprint:

1. Russell (Brit./Mercedes) 30:11,307, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -3,995, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -4,492, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -10,494, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -11,855, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -13,133, 7. Norris (Brit./McLaren) -25,624, 8. Magnussen (Dán./Haas) -28,768, 9. Vettel (Něm./Aston Martin) -30,218, 10. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -34,170.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 421 b., 2. Pérez 284, 3. Leclerc 278, 4. Russell 239, 5. Hamilton 222, 6. Sainz 212, 7. Norris 113, 8. Ocon (Fr./Alpine) 82, 9. Alonso (Šp./Alpine) 71, 10. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 47.