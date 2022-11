TOP momenty sezony F1: Russell jako černý kůň, dominantní Verstappen

Video se připravuje ... Sezona 2022 je u konce. Titul mistra světa získal již podruhé Max Verstappen a z poháru konstruktéru se raduje jeho tým Red Bull. Ačkoliv se letos nebojovalo do posledního závodu a vítězové byli známi předčasně, i přesto letošní rok nabídl spoustu zajímavých momentů. Jaké okamžiky zaujaly české závodníky?

Tomáš Enge historicky jediný český pilot F1 Russell byl od začátku černý kůň „Letošní sezonu začala platit nová aerodynamická pravidla. Za mě to byl rozhodně krok správným směrem. Ačkoliv jsme tu měli pilota, který dominoval nad ostatními, síly byly pořád i tak dost vyrovnané a závodníci předváděli skvělou show. Pokud bych měl ale vypíchnout jednu Velkou cenu, řekl bych Brazílii. V Sao Paulu jezdci předvedli nejvíce předjížděcích manévrů za tuto sezonu. Mělo to tam neuvěřitelný náboj. Možná právě proto bylo vítězství na této GP pro George Russella o to cennější. Na začátku sezony jsem tvrdil, že právě on je mým černým koněm. A ta očekávání rozhodně naplnil. Myslím, že tento ročník dokázal, že může být Lewisi Hamiltonovi skutečně vyrovnaným parťákem. Jsem zvědavý na příští rok. Pokud se Mercedes zvládne dotáhnout na nejlepší, mají za mě oba piloti na to bojovat o titul mistra světa.“

Josef Král závodník GT3 Tuto sezonu řadím vysoko „Highlightů bylo docela dost. Ale řeknu závod ve Spa, kde se dokázal Max prokousat ze čtrnáctého místa na startu a skončil první. Velmi pěkný závod. Tohle se ve formuli 1 málokdy podaří. Dlouhou dobu platilo, že pokud chcete vyhrát, musíte získat pole position. Letos to bylo historicky snad poprvé, kdy se to změnilo. I díky tomu, že se s letošními auty dalo lépe předjíždět, se to dostalo do fáze, že důležitější než vyhrát kvalifikaci je mít rychlé auto v závodě, protože můžete ostatní předjet. Letos to bylo na rozdíl od loňského roku méně vyhrocené. Když se podíváme na tabulky, je to drtivá výhra Maxe Verstappena. Za mě má tato sezona ale určitě taky kouzlo. Není to ročník àla Michael Schumacher, kdy Ferrari vyhrávalo všechno stylem: Schumi, minutu nikdo, pak pravděpodobně Barichello a pak další minutu nikdo. Letos to bylo opravdu velmi vyrovnané. Proto bych tuto sezonu řadil v historickém žebříčku docela vysoko.“

Roman Staněk pilot formule 3 Maxe obdivuji, přál jsem mu „Jako první se mi vybaví Velká cena Brazílie, a to konkrétně moment, kdy Max Verstappen před sebe nechtěl pustit týmového kolegu Sergia Péreze. Max měl přitom v té době titul už dávno v kapse a Pérez bojoval o druhé místo. Nechci říkat, že mě to zklamalo, ale byl jsem z toho hodně překvapený. Vždyť Sergio pro něj udělal v minulosti tolik… Ale kdo ví, co všechno za tím bylo. Maxe jako jezdce i tak moc obdivuju, fandím mu a titul jsem mu moc přál.“

Vladimír Netušil závodník Euroformula Open Rozhodnutí Haasu nechápu „Celkově se mi letošní sezona hodně líbila. Pro mě se největším překvapením stal odchod Micka Schumachera z Haasu a jeho nahrazení Nico Hülkenbergem. To je věc, kterou vůbec nechápu. Musím podotknout, že mám Nico Hülkenberga opravdu rád. Měl jsem se s ním dokonce možnost potkat osobně a vím, že je to hrozně fajn chlapík. Přeju mu to, ale tento krok je za mě od Haasu naprosto nekoncepční. Tým bude mít teď dva přestárlé jezdce, kteří mají nejlepší roky za sebou. Mick si za mě to místo v F1 opravdu zasloužil. Určitě bychom tam našli tři, čtyři jezdce, kteří jezdili hůř než on. A to, že ničí svými haváriemi týmový rozpočet? Za mě to byla jen výmluva. Věřím, že díky svému slavnému jménu dokázal k týmu natáhnout různé sponzory a peníze tak do rozpočtu zase vrátit.“