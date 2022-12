Čech z Red Bullu o Vettelovi, večírcích, celebritách i šílené nehodě zblízka

Přes patnáct let je součástí dění okolo formule 1. Vladimír Rys působí jako dvorní fotograf týmu Red Bull. Letos nechyběl u toho, když stáj získala Pohár konstruktérů a Max Verstappen podruhé v kariéře vyzdvihl nad hlavu trofej pro světového šampiona. „Byl to neuvěřitelný úspěch. Úplně něco jiného než loni,“ říká muž, jehož fotografie z letošního ročníku F1 byla nominována na ocenění Czech Press Photo.

Letošní sezona formule 1 je u konce. Zasloužené volno si po rekordních 22 Velkých cenách dopřávají piloti i další členové týmů. Mezi nimi i Vladimír Rys, Čech, který už léta zaznamenává nejdůležitější okamžiky stáje Red Bull.

„Všichni jsme byli už dost unavení. Šlo to vidět na mechanicích, jezdcích… Byla to opravdu dlouhá sezona. Příští ročník by mělo být závodů dokonce 24. Manželce jsem to radši ještě ani neříkal,“ směje se fotograf, který před lety začínal svou kariéru v deníku Sport.

Letošní ročník vyšel jeho stáji na jedničku. Red Bull s velkým náskokem nejprve získal jezdecký titul a poté i pohár konstruktérů. Sezonu jako bonus zakončil stanovením několika historických rekordů. Naproti vyhrocenému roku 2021, který byl napínavý do posledního okamžiku, tato sezona spíše připomínala éru neporazitelného Michaela Schumachera .

„Letos to bylo o dost jiné než minulý rok. Na loňské Abu Dhabí asi nikdy