Hamilton: pokračování, důchod nebo pauza? Čtyři scénáře po konci smlouvy

Lewis Hamilton možná brzy bude řešit budoucnost • FOTO: koláž iSport.cz Pro sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona nezačala sezona zdaleka podle představ. V prvním závodě sezony dojel pátý, ve druhém si ještě o tři příčky pohoršil. Aby toho nebylo málo, dokázal jej v Saudské Arábii porazit i týmový kolega George Russell. Jelikož britský šampion nemá podepsaný kontrakt na příští sezonu, stále častěji se spekuluje o konci jeho kariéry. Jaký bude další osud Lewise Hamiltona? Přinášíme vám 4 možné scénáře.

Prodlouží kontrakt s Mercedesem Už druhý rok po sobě nejsou vyhlídky stříbrných šípů příliš růžové. V roce 2022 přišel tým s inovativním konceptem velmi úzkých bočnic, který ovšem nepřinesl kýžené výsledky. Loni to bylo dokonce vůbec poprvé v kariéře Lewise Hamiltona, kdy v sezoně nezískal jediné vítězství. Letos se Mercedes pokusil koncept zásadně vylepšit, avšak na nejlepší to pořád nestačí. Ačkoliv se britské stáji aktuálně nedaří, nejpravděpodobnější variantou je, že šampion u týmu setrvá i následující sezonu. „Ať už nás čeká nebo nečeká těžký rok, pořád jsem tady. Jsem bojovník a budeme bojovat společně jako tým. Miluji výzvy a stále věřím, že jsem schopen dostat auto tam, kde to jiní nedokážou,“ doufá Hamilton. Lewis Hamilton má na Saudskou Arábii svůj názor. Ten vyjádřil také oblečením, ve kterém do paddocku v Dižddě přišel. • Foto Profimedia

Odchod do důchodu Lewis Hamilton má spoustu aktivit i mimo formuli 1. Zajímá se o módu, angažuje se v charitě, je filmovým producentem a stojí za vznikem veganského řetězce rychlého občerstvení. Pokud by se rozhodl ukončit závodní kariéru, o program by patrně neměl nouzi. Netají se ovšem tím, že „odejít do důchodu“ by chtěl až po zisku rekordního osmého titulu. „Ukončit kariéru jako mistr světa je podle mě sen každého sportovce a já nejsem výjimka,“ přiznal. Sedminásobný mistr světa musel přiznat i to, co nechtěl • Foto Reuters/HAMAD I MOHAMMED

Pauza Britský závodník letos oslavil 38. narozeniny, což je u aktivních sportovců poměrně vysoký věk. Ačkoliv by se tak mohlo zdát, že na odchod a následný návrat do formule 1 již příliš času není, Fernando Alonso před časem dokázal opak. Španěl odešel z F1 po frustrující sezoně 2018, kterou strávil u McLarenu. Bez Velkých cen to ale nevydržel déle než dvě sezony a v roce 2021 oznámil comeback. Letos se připojil k Astonu Martin a dokazuje, že i ve svých 41 letech stále patří mezi nejlepší jezdce na startovním roštu. Čeká podobný osud i Lewise Hamiltona? Závodník Lewis Hamilton • Foto Reuters/RULA ROUHANA