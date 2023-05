Kdo je hrdina z Monaka Ocon: Neoblíbený pilot, který žil v karavanu

Francouz Esteban Ocon byl při Velké ceně Monaka zvolen diváky jezdcem dne • FOTO: Reuters Stal se hrdinou Velké ceny Monaka. Esteban Ocon se nejprve blýsknul skvělým časem v kvalifikaci, poté závod dokončil jako třetí a diváky byl navíc zvolen jezdcem dne. Navzdory sympatickému výkonu v Monte Carlu platí Esteban Ocon v paddocku za jednoho z nejméně oblíbených jezdců. Kdo je francouzský pilot formule 1? Více se dočtěte v článku iSport.cz.

Žil v karavanu Na rozdíl od některých ze současných pilotů formule 1, pochází Ocon z chudých poměrů. Aby mohli rodiče financovat jezdeckou kariéru svého jediného syna, přestěhovali se dokonce na čas do karavanu. „Když jsem dokončil závodní víkend, karavan zastavil před školou a tam jsem se vyspal. Pak jsem slyšel zvonění školy, probudil se a šel jsem do třídy. Parkovali jsme těsně před školou. Bylo mi tehdy asi jedenáct a vůbec mi to nevadilo, naopak. Byl jsem šťastný. Tento způsob život jsem si opravdu užíval,“ vzpomíná na dětství Ocon.

Nejméně oblíbený jezdec Šestadvacetiletého Francouze předchází pověst nepříliš přátelského pilota. V minulosti měl neshody s Verstappenem, Pérezem, Alonsem i současným týmovým kolegou Gaslym. „Když jsem přišla poprvé do paddocku, byl to snad ten nejveselejší pilot ze všech. Mimo okruh je velmi zdvořilý, vždy se usmívá, pozdraví a chová se mile. Mezi jezdci ale není moc populární. Myslím, že je to kvůli jeho chování na trati. Když nasadí helmu, stává se z něj démon,“ vyprávěla o svém setkání s Oconem reportérka Naomi Schiffová z televizní stanice Sky Sports.

Vyrůstal s Gaslym Esteban Ocon i jeho týmový kolega Pierre Gasly se narodily v roce 1996. Oba také pochází z oblasti francouzské Normandie a vyrůstali na místech, které jsou od sebe vzdálené zhruba 30 minut autem. Seznámili se ještě jako děti, když Oconovi koupil otec motokáru po jednom z Gaslyho bratrů. Z malých závodníků se následně stali velmi dobří přátelé. „Strávili jsme spolu spoustu času. Trénovali jsme na stejné dráze, jezdili spolu na víkendové závody a dokonce se i navštěvovali ve volném čase. Upřímně, byl to fantastický čas,“ popsal Gasly v podsastu Beyond the Grid. Jenže když oba piloti začali postupovat do vyšších pater motokárových soutěží, jejich vztah se proměnil. Přátelství se přelilo do nevraživosti a rivality. Gasly přiznal, že ani čas zcela nezahojil staré rány, avšak oba se k sobě navzájem snaží přistupovat korektně. „Možná nejsme nejlepší přátelé, ale dokážeme spolu projít dveřmi,“ ujišťuje Gasly.

Objev Toto Wolffa Ocon vzešel z jezdecké akademie Mercedesu. Stříbrné šípy v čele s Toto Wolffem viděli v mladém francouzském pilotovi potenciál a rozhodli se sponzorovat jeho kariéru. „Kdyby tu na začátku roku 2015 nebyl Toto, aby mi pomohl, pravděpodobně bych si teď házel hamburgery někde v McDonaldu. Bez podpory bych nemohl pokračovat. Neměl jsem totiž žádné peníze,“ líčil pilot. S mužem, který tak zásadně ovlivnil jeho kariéru, jsou údajně stále v pravidelném kontaktu. „Ano, s Totem jsme pořád ve spojení, i když jsem jezdec Alpinu. Pořád spolu mluvíme, a to i proto, že spolupracuju s manažerem Gwenem Lagruem, který pomáhá také Mercedesu,“ prozradil Ocon.

Stroll jej připravil o místo V roce 2018 byl Ocon v poměrně komfortní situaci. V jeho tehdejším týmu Force India se mu dařilo a o služby mladého pilota projevil zájem McLaren i Renault. Navzdory tomu ovšem sezonu 2019 strávil na lavičce náhradníků. Důvod? Během roku 2018 totiž Force India koupil Lawrence Stroll, podnikatel a otec jezdce Lance Strolla. Pro nikoho tak nebylo překvapením, když se Stroll starší rozhodl namísto nadějného Francouze angažovat svého syna. Mezitím ovšem McLaren i Renault ovsadili volná místa jinými jezdci, a tak Ocon strávil rok 2019 jako rezervní pilot Mercedesu. „Jsem zklamaný, měl jsem dobré výsledky. Je těžké uvěřit, že před dvěma měsíci jsem byl ve skvělé situaci a teď tohle,“ hořekoval pilot. Následující sezonu se ovšem dokázal vrátit a doplnil Daniela Ricciarda v Renaultu.