Zkrácený sprint F1 ovládl Verstappen, rozhodlo se v první zatáčce

Šestadvacetiletý Verstappen triumfoval ve čtvrtém z šesti letošních sprintů. Před Brazílií uspěl rovněž v USA, Rakousku a Belgii. Rodák z Hasseltu může o víkendu získat 52. vítězství v F1, kterým by se osamostatnil na čtvrtém místě historického žebříčku od legendárního Francouze Alaina Prosta. V závodě, do nějž odstartuje z pole position, zaútočí také na sedmnácté vítězství v sezoně, kterým by posunul vlastní rekord.

Verstappen rozhodl o triumfu ve sprintu hned po startu. V první zatáčce se dostal před vítěze kvalifikace Norrise a vedení kontroloval až do konce. Norris se později propadl za krajana George Russella, nakonec se ale na druhé místo v průběhu zkráceného závodu na 24 kol vrátil. Russell skončil čtvrtý.

Bodově si ve sprintu pomohl třetí Pérez, který si upevnil druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Před Britem Lewisem Hamiltonem z Mercedesu má náskok 24 bodů. Sedminásobný mistr světa Hamilton byl sedmý.

Velká cena Sao Paula, závod mistrovství světa vozů formule 1:

Sprint: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 30:07,209, 2. Norris (Brit./McLaren) -4,287, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -13,617, 4. Russell (Brit./Mercedes) -25,879, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -28,560, 6. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -29,210.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 499, 2. Pérez 246, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) 222, 4. Sainz (Šp./Ferrari) 184, 5. Alonso (Šp./Aston Martin) 183, 6. Norris 176.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 745, 2. Mercedes 378, 3. Ferrari 354, 4. McLaren 263, 5. Aston Martin 236, 6. Alpine 101.