10 otázek nové sezony F1: přestupový kolotoč i černý kůň. A co nový tým?

Nová sezona formule 1 už nedočkavě klepe na dveře. V Bahrajnu rozjede stíhací jízdu za dalším titulem Max Verstapppen. Jeho Red Bull je i přes nedávné problémy šéfa Christiana Hornera favoritem, ale co ostatní? Kdo na něj bude tlačit a jací jezdci by mohli změnit stáj? Projděte si deset klíčových otázek před blížící se sezonou.

Bezpochyby jsou favoritem letošního ročníku. A potvrdily to i předsezonní testy v Bahrajnu, kde Max Verstappen porazil konkurenci o víc než sekundu. Do role favorita pasuje Červené býky také konkurence. Podle amerického novináře Michaela Schmidta se jen nemůže shodnout, jak velký náskok bude Red Bull nakonec mít. „V Mercedesu si myslí, že mají výhodu jedné sekundy na kolo, ve Williamsu tipují pět desetin,“ uvedl pro televizní stanici Sky Germany.

Prvního února obletěla sportovní svět šokující zpráva: Lewis Hamilton v roce 2025 přestupuje do Ferrari. Ještě než se definitivně převlékne do červených barev, musí ovšem sedminásobný mistr světa odjezdit aktuální sezonu za Mercedes. Tým se tak nachází ve velmi specifické situaci. Bude muset spolupracovat s jezdcem, o kterém již nyní ví, že bude v následujícím roce jejich soupeřem.

Visa Cash App RB má vysoké ambice. Tým, který loni skončil na osmém místě v Poháru konstruktérů, by rád útočil na pět nejlepších týmů minulé sezony. Ve snaze vylepšit výsledky začal odebírat od sesterského Red Bullu tolik komponentů, kolik povolují pravidla. Předsezonní testy v Bahrajnu naznačily, že by se tým RB mohl skutečně stát skokanem sezony. Daniel Ricciardo je však v hodnoceních raději opatrný: „Vím, že někteří jsou z našeho týmu před sezonou nadšení. Máme slušné auto, ale ještě nás čeká hodně práce.“

8. Prodlouží Sergio Pérez smlouvu?

Má před sebou nezáviděníhodný úkol. Jelikož mu končí smlouva, musí dokázat, že si zaslouží místo po boku Maxe Verstappena. Už loni se přitom proslýchalo, že kvůli neuspokojivým výkonům balancuje na šikmé ploše. Letos tedy nemá co ztratit. Je si dobře vědomý toho, že pokud skončí v Red Bullu, může to pro něj znamenat i konec v F1. „Sedí v kokpitu, protože věříme, že na to má. Je na něm, aby v následujících devíti měsících přenesl tento náš pocit i do roku 2025,“ říká boss Christian Horner.