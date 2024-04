Zpátky do „nemocnice“, F1 poprvé od roku 2019 v Číně. Co štve favority?

Formule 1 se vrací do Číny • ČTK / AP / Andy Wong

Namísto monopostů stála všude lůžka. Před dvěma lety Šanghaj zachvátila mohutná vlna pacientů s covidem-19. Na 13 tisíc z nich našlo provizorní útočiště na mezinárodním okruhu, kde se ještě v roce 2019 proháněli piloti z formule 1. Pandemie všechno stopla, teď se seriál do čínského velkoměsta vrací sprintem i hlavním závodem. A přináší řadu neznámých. „Bude to náročný víkend pro všechny,“ předeslal Carlos Sainz z Ferrari.

Na jezdce čeká hned několik záludností. Tak zaprvé: zařazení premiérového sprintu v sezoně znamená, že na takřka zapomenutém okruhu dostanou k dispozici jen jeden volný trénink. Dat v jeho průběhu posbírají pomálu.

Další faktor: povrch prošel renovací, těžko odhadovat jeho vlastnosti, zvlášť u vozů, které se od posledního startu v Číně technologicky posunuly. I proto velké stáje zuří. „Není to vůbec dobré. Nějakou dobu jsme tam nebyli, takže nevíme, co zažijeme. Bude to větší drama, o což asi stáli,“ kroutil hlavou po vyhraném závodu v Japonsku reprezentant Red Bullu Max Verstappen.

Proč se zlobí právě vedoucí muž šampionátu spolu s dalším elitním borcem Carlosem Sainzem, ví moc dobře Vladimír Netušil, český pilot stáje Effective Racing, působící ve formuli 3. „Stěžují si vždy jen ti, kteří mají za standardních podmínek závod pod kontrolou. Naopak týmy ze středu a zadní části to vnímají jako příležitost. Oko diváka chce vidět potenciální překvapení,“ říká.

Sobotní sprintový závod s osmi bodovanými pozicemi čítá 19 kol, v neděli se vozy dočkají klasických šestapadesáti. Fanoušci z Asie se na čínský comeback F1 vyloženě třesou, vstupenky v lednu vykoupili po několika minutách od zahájení prodeje.

Týmy vzhledem k náročnosti programu čeká velká alchymie s pneumatikami. To logicky otevírá prostor pro chyby a nečekané změny v celkovém pořadí.

„Návrat této velké ceny je přirozenou událostí zejména z důvodu velikosti tamního trhu pro automobilky zastoupené v F1. Dává to smysl i z globálního politického hlediska,“ odhaluje Netušil.

Čína má navíc ve startovním poli svého zástupce. Čou Kuan-jü neprožívá spolu se Sauberem ideální vstup do sezony, nicméně domácí podnik vnímá jako ohromnou příležitost. Přestože paradoxně patří spolu s Oscarem Piastrim, Júkim Cunodou a Loganem Sargeantem mezi čtyři jezdce, kteří si s nejvyšším typem monopostu bezmála pěti a půlkilometrovou trať v Šanghaji nikdy neprojeli. Čou na ní v roce 2019 vyrazil jen v rámci F2 s Renaultem.

6 Tolik vítězství si ve Velké ceně Číny připsal Lewis Hamilton, čímž se za 16 dosavadních ročníků stal nejúspěšnějším pilotem.

„Nemůžu být víc nadšený. Konečně budu závodit v rodné zemi, navíc jako vůbec první Číňan. To pro mě hodně znamená, cítím radost, hrdost i zodpovědnost. Plní se mi sen, dám do toho všechno. Píšeme novou kapitolu našeho motorsportu,“ uvedl rozradostněný Čou, který se přímo v Šanghaji narodil.

Úvodní závod na tomto místě měla F1 v plánu už v březnu 1999, organizátoři ovšem nebyli nachystaní. Čtvrt roku před akcí tak Čína o pořadatelství přišla. Trvalo ještě pět let, než první šanghajskou Grand Prix ovládl Rubens Barichello. Dosud posledním vládcem byl Lewis Hamilton.

Poslední vítězové VC Číny Rok Pilot Stáj 2019 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Daniel Ricciardo Red Bull 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Nico Rosberg Mercedes 2015 Lewis Hamitlon Mercedes