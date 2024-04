Restart po střetu formulí! Zrcátka jako problém, který si žádá změnu

Veterán Ricciardo neprožívá povedený vstup do šampionátu. Nad týmovým kolegou ze stáje RB Júkim Cunodou dosud nezvítězil v jediné ze čtyř kvalifikací. Japonec navíc dokáže útočit na bodovanou desítku, což znovu potvrdil před domácím publikem, když ji za mohutného aplausu svých krajanů uzavřel.

Velký to rozdíl oproti dosavadnímu Ricciardově hororu. Otřesný start na bezmála šestikilometrovém okruhu vehnal Brazilce do nekomfortní pozice, kdy si musel hlídat ataky rychlejších vozů. Při kontrole levého zrcátka však úplně zapomněl na to pravé. Rána, konec!

„Podíval se a přitom na Albona nedával pozor. Je to nešťastné, reagoval na Strolla, který jel z levé strany. Závodní incident ve špatný čas a na špatném místě,“ sdělil svůj názor Anthony Davidson, sám bývalý účastník F1 a komentátor stanice Sky Sports.

Srážka svedla obě formule do bariéry, jejíž poškození nebylo slučitelné s okamžitým pokračováním závodu a zbytek pole viděl červenou vlajku. Na opakovaných záběrech z kritické akce bylo jasně patrné, jak Ricciardo musí pootočit hlavou doleva, aby získal přehled o situaci. Při aktuální poloze zrcátek ostatně neměl jinou možnost.

A právě na to teď experti z motoristického světa poukazují. Řešením by se mohly stát kamery, jejichž výstup by řidič sledoval v blízkosti svého volantu. Nemusel by tím při kontrole provést tak markantní pohyb, což značí menší míru rizika. O zavedení této novinky se hovoří dlouhodobě.

Oba piloti nakonec vyvázli z havárie bez zdravotní újmy, ale od spokojenosti měli daleko. Čertí se hlavně ve Williamsu. Při předchozí Velké ceně Austrálie jim na trati chyběl Logan Sargeant, když právě Albon v tréninku poškodil svůj monopost a skočil do kolegova vozu. Cvičné jízdy v Japonsku nezvládl pro změnu Američan. Třetí nehoda v krátkém čase znamená nejen finanční přítěž, ale také možnost, že by britský tým nemusel mít pro nadcházející podnik v Číně k dispozici oba vozy.

„Myslím, že další šasí (kostru) nebudeme vlastnit až do Miami, což je opravdu dlouhá doba. Může to trvat osm, možná deset týdnů. Samozřejmě záměrem bylo, abychom dostali tři šasí už na začátku sezony, ale bylo toho zkrátka příliš,“ odtajnil ředitel James Vowles.

Restart na okruhu v Hondě další přímé střety nepřinesl. Do cíle se po výpadku zpřed dvou týdnů tentokrát bezpečně dostal Max Verstappen, čímž navýšil vedení v celkové klasifikaci. Spolu s mechaniky a týmovými inženýry zvládl i záludnost v podobě zahřátého asfaltu, který způsoboval velmi rychlé opotřebení pneumatik.

„Auto se postupně zlepšovalo a byl to parádní závod. Vydařila se nám strategie, nemohlo to být o moc lepší. Poté, co se zatáhly mraky, už to s degradací gum nebylo tak hrozné,“ těšilo suveréna.

Hned za ním dojel parťák Sergio Pérez, jenž tak završil třetí double RedBullu v sezoně. Zahanbit se nenechal ani předchozí vítěz Carlos Sainz, když sedm kol před finišem překonal dalšího pilota Ferrari Charlese Leclerca. Předtím se ještě stihl u svého inženýra ujistit, zda vůbec o něco závodí. „Ano, jsi ve hře o pódium,“ zněla ve vysílačce bizarní komunikace.

A ještě jeden kuriózní moment viděli fanoušci v Suzuce. Američan Sargeant jim těsně před cílem ukázal, že i formule umí couvat. Po nezvládnutém průjezdu zatáčkou a prudké brzdě v kačírku se rozhodl vrátit se zpět na trať i s veškerým prachem, který mu při divokém manévru dosedl na vůz.

Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:54:23,566, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -12,535, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -20,866, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -26,522, 5. Norris (Brit./McLaren) -29,700, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -44,272.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 24 závodů): 1. Verstappen 77, 2. Pérez 64, 3. Leclerc 59, 4. Sainz 55, 5. Norris 37, 6. Piastri (Austr./McLaren) 32.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 141, 2. Ferrari 120, 3. McLaren 69, 4. Mercedes 34, 5. Aston Martin 33, 6. Racing Bulls 7.