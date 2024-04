Red Bull zpátky na výsluní. Verstappen ovládl kvalifikaci, Pérez skončil druhý

Max Verstappen z Red Bullu odstartuje do VC Austrálie z pole position • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska formule 1 v Suzuce vyhrál trojnásobný mistr světa Max Verstappen před kolegou z Red Bullu Sergiem Pérezem. Nizozemský pilot odstartuje v neděli z pole position i do čtvrtého závodu v sezoně.

Verstappen minulou Grand Prix v Austrálii nedokončil a po devíti triumfech za sebou poprvé nezvítězil, ale v Suzuce stáj Red Bull opět dominovala. Kvalifikaci ovládl s časem 1:28,197 a Péreze porazil o 66 tisícin. Třetí Lando Norris z McLarenu už zaostal o téměř tři desetiny.

„Až do konce to bylo velmi těsné. Samozřejmě že chcete, aby každé odjeté kolo bylo dokonalé, ale na takovéhle trati to prostě vždycky nevyjde,“ řekl Verstappen. Úvodní čtyři kvalifikace v sezoně ovládl jako první jezdec od Lewise Hamiltona před devíti lety.

Šestadvacetiletý Verstappen bude v neděli usilovat o třetí triumf ve Velké ceně Japonska za sebou. V průběžném pořadí šampionátu má na první místě náskok čtyř bodů před Charlesem Leclercem z Ferrari, který do závodu odstartuje až z osmého místa.

Druhý pilot italské stáje a vítěz minulého závodu v Austrálii Carlos Sainz se na startu postaví na čtvrtou pozici. Velká cena Japonska v neděli začne v sedm hodin SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:28,197, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -0,066, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,292, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,485, 5. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,489, 6. Piastri (Austr./McLaren) -0,563.