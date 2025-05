Bývalý šéf Haasu a hvězda Netflixu má jasno: Mým favoritem je Piastri. Co nová pravidla?

V minulém roce jste se stal ambasadorem Velké ceny Miami. Jak vás tato role naplňuje?

„Docela si to užívám, jinak bych to ostatně nedělal. Být ambasadorem závodu v Miami je skvělá věc. Je to skvělé město, a totéž platí o celém závodním víkendu. Líbí se mi také, že se zde vše posouvá dopředu. Nezůstávají na místě a snaží se být každý rok lepší. To souzní i s mojí životní filozofií. Tom Garfinkel (výkonný ředitel závodu), Tyler Epp (prezident závodu) a Stephen Ross (majitel okruhu) dělají v tomto ohledu dobrou práci. Snaží se stále být nejlepším závodem v kalendáři, takže je fajn být s nimi u toho.“

Nechybí vám adrenalin?

„Jedině na startu kvalifikace, vždycky jsem si užíval to vzrušení, když vyjely vozy na dráhu… Nyní jen vše pozoruji, ale na druhou stranu nemohu být zklamaný špatným výsledkem.“

Popularita F1 v USA v posledních letech roste. V roce 2011 nebyl v kalendáři ani jeden závod, nyní hned tři. Může jít zdejší zájem o královnu motosportu ještě nahoru?

„Potenciál v USA je určitě ještě větší. Vy víte, že USA je největší ekonomikou na světě. Je to velká země, tenhle trend bude pokračovat. Tři závody jsou ale nyní ideální, jelikož se každý z nich musí pořádně etablovat. Televizní čísla vypadají dobře a myslím si, že vše bude ještě růst.“

Šéfem týmu Haas jste byl téměř deset let, jak své působení v jeho čele zpětně hodnotíte?