Další triumf mu odmával Nadal. Cesta je ještě dlouhá, hlásil Antonelli. Leclercův hořký konec
V devatenácti letech dál udivuje. Rychlostí, klidem a v neposlední řadě i závodním umem. Italská kometa Andrea Kimi Antonelli slaví ve formuli 1 třetí vítězství za sebou, v čele celkového pořadí drží už dvacetibodové vedení. Mercedes vyhrál Velkou cenu Miami poprvé, na jihu USA přerušil dvouletou nadvládu McLarenu. „Bez týmu bych tady nebyl. Vítězství si užiju, ale pak se vrátím do práce, protože za tři týdny se jede v Kanadě,“ hlásil rodák z Boloni.
Když se dostal ve 29. kole do vedení, nebyl v úplně komfortní pozici. Na záda mu dýchal Lando Norris, loňský mistr světa a vítěz sobotního sprintu. Kimi Antonelli však vzdor zkušenějšího soka ustál a do cíle dojel s třísekundovým náskokem.
Stájového kolegu George Russella zatím poráží na plné čáře, s nejsilnějším monopostem na startovním roštu se sžívá daleko lépe. Po triumfech v Číně a Japonsku přidal skalp v Miami, kde mu průjezd cílovou rovinkou odmával legendární tenista Rafael Nadal. Sluší se připomenout, že Antonelli je v devatenácti letech vůbec nejmladším lídrem celkového pořadí v historii F1.
„Tohle je jen začátek, ale cesta je ještě dlouhá. Pracujeme tvrdě, tým odvádí neuvěřitelnou práci,“ podotkl. „Zvolili jsme skvělou strategii a pak se nám to podařilo dotáhnout do konce, i když to nebylo snadné,“ věděl Antonelli.
Tým šéfa Tota Wolffa vyhrál všechny dosud odjeté závody, dvakrát slavil dokonce s doublem. Jen minule v Japonsku a nyní v Miami se na stříbrný flek protlačil zářivě oranžový McLaren, tentokrát Norrisův. Třetí dojel Oscar Piastri.
Daleko větší drama nabídl boj o čtvrté místo. Ještě v posledním kole ho držel pevně v moci Charles Leclerc, který však v nájezdu do zatáčky zavrávoral, dostal se do hodin a poté zasáhl bariéru. Grand Prix sice dokončil, jenže formule mu vůbec nezatáčela. Nakonec se před něj vmáčkli ještě Russell s Maxem Verstappenem.
Naštve to to víc, že Leclercovo Ferrari mělo odstartováno nejlépe. Monačan se dlouho držel vpředu, následně v závěsu za Norrisem, jenže načasování zastávky v boxech se italskému týmu nepovedlo. A nebylo to poprvé...
Velká cena Miami, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:33:19,273, 2. Norris (Brit./McLaren) -3,264, 3. Piastri (Austr./McLaren) -27,092, 4. Russell (Brit./Mercedes) -43,051, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -43,949, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -44,245.
Průběžné pořadí MS (po 4 z 22 závodů): 1. Antonelli 100, 2. Russell 80, 3. Leclerc 63, 4. Norris 51, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) 49, 6. Piastri 43.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 180, 2. Ferrari 112, 3. McLaren 94, 4. Red Bull 30, 5. Alpine 21, 6. Haas 18.