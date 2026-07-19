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Antonelli slaví i v Belgii a upevnil si vedení. Druhý dojel Leclerc před Verstappenem

Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje MercedesZdroj: ČTK / AP / Geert Vanden Wijngaert
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
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ČTK, iSport.cz
Formule 1
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Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Belgie formule 1 a po šestém vítězství v sezoně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Devatenáctiletý jezdec Mercedesu porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 1,952 sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

Antonelli vybojoval šesté vítězství v kariéře a využil odstoupení týmového kolegy George Russella, který v úvodním kole doplatil na kolizi s Lewisem Hamiltonem. Po desátém závodě sezony vede Antonelli o 45 bodů před Hamiltonem, Russell na něj nyní ztrácí 50 bodů.

Mistrovství světa F1 bude pokračovat příští týden Velkou cenou Maďarska.

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