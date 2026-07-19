Antonelli slaví i v Belgii a upevnil si vedení. Druhý dojel Leclerc před Verstappenem
Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Belgie formule 1 a po šestém vítězství v sezoně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Devatenáctiletý jezdec Mercedesu porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 1,952 sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
Antonelli vybojoval šesté vítězství v kariéře a využil odstoupení týmového kolegy George Russella, který v úvodním kole doplatil na kolizi s Lewisem Hamiltonem. Po desátém závodě sezony vede Antonelli o 45 bodů před Hamiltonem, Russell na něj nyní ztrácí 50 bodů.
Mistrovství světa F1 bude pokračovat příští týden Velkou cenou Maďarska.