Vstupenky na Velkou cenu Brna jsou v prodeji. Ceny se nezměnily

Předprodej vstupenek začal 3. prosince, v prodeji jsou lístky na přírodní a sedadlové tribuny i vstupenky, které umožňují stanovat během Grand Prix přímo na Masarykově okruhu. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) ocenili, že se předprodej podařilo stejně jako loni spustit ještě před Vánocemi, lístky se tak dají pořizovat jako vánoční dárky. Vstupenky Silver v první vlně začínají na 1490 korunách, Gold na 1890 korunách.

"Vstupenky jsou nyní za nejvýhodnější ceny, takto to bude až do konce ledna. Následně cena půjde nahoru asi o 20 procent, a to až do konce června. Pak už bude následovat přímý prodej," uvedl Svoboda.

Stále se řeší dofinancování letošního i financování příštího ročníku. Letos dal na závody 20 milionů kraj, deset milionů město, 39 poskytlo ministerstvo školství a kolem 70 milionů bylo ze vstupného. Náklady však činily kolem 170 milionů, chybí 31 milionů. "Stále hledáme různé možnosti, těch variant je několik, prozatím jsme nedospěli ke konečnému výsledku," řekla Vaňková.

Na konci minulého týdne po jednání s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) Vaňková i hejtman Šimek připustili, že jim pravděpodobně nezbude jiná možnost, než zaplatit ztrátu 31 milionů korun za letošní Grand Prix z veřejných rozpočtů. Plaga zopakoval, že dotace od ministerstva ve výši 39 milionů korun je konečná a byla určena podle pravidel pro přidělování dotací. Šimek dnes uvedl, že ztrátu z letošního ročníku by mohl umořovat případný zisk v příštím roce. Doplnil, že ohledně financování jsou pak ve hře i další rezorty, nejen ministerstvo školství.

Předchozí brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) doufal, že pořádající Spolek pro GP ČR Brno nakonec peníze od ministerstva získá. Ministerstvo totiž dotaci snížilo kvůli některým nedostatkům v žádosti. Spolek proto podal žalobu na ministerstvo, kterou má řešit Městský soud v Praze.

Další ročník Grand Prix se na Masarykově okruhu uskuteční od 2. do 4. srpna. Půjde o čtvrtý ročník pořádaný spolkem, s promotérem závodů mistrovství světa Dornou má dohodu na pořádání pěti ročníků.