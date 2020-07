Taháky motocyklového restartu: Kdo zastaví Márqueze, Rossi a jediný Čech | iSport.cz

Kdo může srazit krále Márqueze? Šance jsou omezené, nikoliv však vyloučené. A sází se hlavně na trio: Maverick Vinales, Fabio Quartararo a Andrea Dovizioso. „Pokud Marc zaváhá, mohl by mít s těmito borci potíže,“ řekl Lorenzo. Vinales, milovník létání (vloni třetí), je dle něj mentálně dost silný a 21letý Quartararo, Francouz, jenž už od čtyř let trénuje ve Španělsku, je jezdcem budoucnosti. Jen několikanásobný vicemistr světa Dovizioso řeší problémy, kdy si na konci června zlomil během motokrosu klíční kost. „Do startu sezony budu ready,“ ujistil sice borec z tovární Ducati, ale kdo ví. Přidá se do smečky nahánějící Márqueze ještě někdo? Álex Rins? Valentino Rossi? Či mistrův bratr Álex?

Rossiho sbohem? Ještě ne

Noha do strany při projetí zatáčky je jedním z ikonických fíglů Valentina Rossiho • Foto Profimedia.cz

Jeho plán zněl jasně: ještě tato sezona a konec. S tovární Yamahou mu letos dobíhá smlouva a jeho místo po ročníku 2020 zaujme talentovaný Fabio Quartararo. Jenže když svět řešil koronavirovou vlnu, která se do aktuálního ročníku promítla, hvězdný Valentino Rossi musel plánovanou rozlučku přece jen přehodnotit. „Takhle se mi končit nechce,“ přiznal a dle italských médií má již před podpisem dvouletého kontraktu s Petronas Yamaha, kde by právě nahradil Quartarara. Pokud by to tak bylo, závodil by až do 43 let! Jaký proto bude jeho poslední rok v tovární Yamaze? „Stále má potenciál dělat dobré výsledky,“ uvedl bývalý mistr Casey Stoner. Byť na vysněný 10. titul to už nevypadá.