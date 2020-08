Masarykův okruh se změnil v pevnost: hledá se nový král, Pešek radí Salačovi | iSport.cz

Letošní ročník MotoGP v Brně se pojede bez diváků. Jaké jsou taháky víkendu? • FOTO: Reuters Král je zraněn. A jeho budoucnost je nejasná. Jsou aspiranti na jeho trůn? Jen do toho. Brno se mění v bitevní pole možných nástupců! „Absence Marka Márqueze tomu dává nový náboj," uznává před víkendovou Grand Prix ČR bývalý jezdec Lukáš Pešek. Valentino Rossi, Maverick Viňales či Fabio Quartararo... Ti všichni se porvou o body, jež by je mohly přiblížit titulu. A nebude to jediný tahák. Masarykův okruh se kvůli koronavirovým pravidlům změnil v pevnost, oni už jsou ale na místě. Motocyklové star připravené i před prázdnými tribunami předvést show. Valentino Rossi cílí na 200. pódium v MotoGP v kariéře, Fabio Quartararo na třetí vítězství v řadě. Jen jedna hvězda chybí - úřadující mistr Marc Márquez. Což bude i důvod, proč se boj v Brně stane ještě zběsilejší.

Bez Márquéze? Zelená pro otevřený ring Od chvíle, kdy si po pádu v úvodní GP Španělska zlomil ruku, uteklo 20 dní. Přesto Marc Márquez není stále připraven závodit. Podle šéfa Hondy Alberta Puiga si pak poškodil fixační destičku doma při otvírání okna, v pondělí absolvoval další operaci a do Brna neodcestoval. „Tímhle je podle mě hotovo. S touto ztrátou už nebude moc prostoru s tím v boji o titul něco udělat," míní bývalý jezdec Lukáš Pešek. „Brno se tak mění v ring pro jeho nástupce a všichni, kteří neudělali dřív titul, jelikož tam byl Márquez, ožili a budou cítit šanci," říká Pešek. Ba co víc, španělský list El Periodico přinesl v minulých dnech zprávy, že úřadující mistr světa zřejmě vynechá i další závody v Rakousku. To by byla definitivní tečka. Jak tedy píše Crash.net: Kočka není doma, myši mají pré. Anebo to může být ještě jinak. Král je zraněn. Hledá se nový král. „Já si přeji, aby to byl Rossi," culí se Pešek.

Kometa Quartararo: zaútočí na hattrick? Říká se mu El Diablo - Ďábel. A zatím je to od Fabia Quartarara ďábelské tempo. Při zranění Marka Márqueze zaplnil jeho místo v čele MS a ze dvou závodů zatím ukořistil plný počet 50 bodů. Dorazí 21letý Francouz v Česku hattrick? „Zatím na mě dělá fantastický dojem. Jsem ale zvědav, jak bude reagovat, když se mu nějaký závod nepovede - zda se zvládne vrátit do tempa a jistoty. Teprve pak se ukáže, jak je silný," má jasno Pešek. Precizností připomíná Jorge Lorenza, talentem Márqueze. A to jezdí na netovární Yamaze! „Je vidět, že satelitní motorka je nyní paradoxně funkčnější než tovární. Podle mě Quartararo sedl na nejlepší stroj, co se týče ovladatelnosti a nemá co ztratit," tvrdí Pešek. Jenže pozor, stále vyhrál jen na jednom okruhu v Jerezu. I přes výpadek Márqueze jsou tak vyhlídky na titul ještě předčasné. „Až další dva závody napoví víc," říká bývalý český závodník.

Kdo dál? Viňales, Morbidelli, Bagnaia... A co Rossi? Jako by jim při neúčasti Márqueze vlétla nová krev do žil - tohle může být jejich šance. A Brno dalším prostorem pro získání výhody, než se Španěl vrátí. Maverick Viňales, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli či Valentino Rossi... Ti všichni se budou řezat o svůj díl. „Morbidelli už ukázal, že budoucnost je nejen v Quartararovi. A Valentino zase v Jerezu předvedl, že může dál jezdit na pódia," uvádí Pešek. Byť legendární Ital zvažoval konec kariéry, nejspíš se domluví na dvouleté spolupráci se satelitní Yamahou. „Bylo by to dobré rozhodnutí pro celé MS. Navíc, když odejde do satelitního týmu, bude mít víc klidu na práci, nebude muset testovat a vyvíjet nové díly, půjde mu to o trochu líp," přemítá Pešek. Takže žádná nuda. Naopak.

Rada pro Salače? Netlač na sebe Sezonu začal skvěle - hned na úvod byl v Kataru osmý. Jenže pak přišla koronavirová pauza a po ní už Filip Salač nezískal ve dvou závodech v Jerezu ani bod. Poprvé nedojel kvůli pádu, podruhé zase odstoupil pro zranění z tréninku. Bude tak domácí GP Brna pro Filipa Salače bodem obratu? „Snad ano. Myslím, že mu neprospěl tlak, který si na sebe s týmem udělal. Tlačí se u něj na výsledky, na něž má ještě čas," míní Pešek. Je dobré mít ambice. Jenže recept k restartu teď zní: rovnováha a klid! A ač prázdné tribuny budou až moc tiché, opřít se může třeba o to, že má již teď zajištěný kontrakt s týmem Snipers na další rok. „Ano, to by ho mělo uklidnit. Mít jistotu této motorky dál je úžasné, a pokud to vše klapne, myslím, že už letos pár pódií udělá. To první bývá nejtěžší a pódium je i jednodušší než vyhrát, nicméně stupně vítězů jsou reálné a rychlost na to má," věří Pešek.