Král české rallye Kopecký: Chceme držet neporazitelnost. Na WRC chyběly finance | iSport.cz

Když vloni vstoupil do českého mistráku, měl už Jan Kopecký za sebou triumf v Rallye Monte Carlo série WRC2, kterou poté celkově i vyhrál. Letos ale na startu chyběl a páteční bitvy ve Valašské rallye budou jeho prvním ostrým podnikem v sezoně. „Absence na Monte mě mrzí, ale nedá se nic dělat. Teď se těším na Valašku, kde bude řada vozů R5 a zvučných jmen,“ říká král posledních 18 závodů v Česku.

Bude váš letošní útok na titul těžší, nebo podobnou výzvou ve srovnání s minulými lety?

„Nedokážu říct. Uvidíme, jak se soupeři vyspali po zimě, a snad i my budeme připravení minimálně tak dobře jako vloni. Naším cílem je, stejně jako ve všech sezonách, tady každou soutěž vyhrát a je jedno, kdo sem proti nám přijede. Tak k tomu chceme přistupovat, snad se též boj o první příčku rozroste a jmen se ukáže víc.“

Čili otázka na vaše ambice je po čtyřech titulech v řadě asi zbytečná, že?

„Není zbytečná, ale odpověď je pořád stejná.“ (směje se)

V Česku držíte osmnáct výher v řadě. Je i tohle motivace? Prodloužit tu sérii?

„Ano, je, ale uvidíme, zda se to podaří. V tomhle sportu stačí jedna malá chyba třeba z mé strany nebo technický problém, smůla v podobě velkého defektu a vše může skončit. Bylo by fajn tu sérii prodloužit a uděláme pro to vše, nicméně když to nevyjde, život poběží dál.“

O vašem startu v domácím mistrovství nebylo po konci minulé sezony jasno, neboť se mluvilo o tom, že toužíte po pravidelné účasti ve WRC v soukromém týmu. Co tedy chybělo? Finance?

„Přesně tak, tohle je totiž čím dál tím složitější. Sehnat dnes partnery pro MS je opravdu těžké. Jsme tedy rádi, že jsme ve Škodovce a můžeme startovat za tovární tým. Baví mě právě i práce na novém autě, a to, jak celý tým usilovně pracuje, aby auto bylo stále lepší a rychlejší. Jsem rád, že mohu být ještě součástí tohoto světa.“

Dá se říct, kolik vám chybělo k naplnění rozpočtu pro účast v MS?

(směje se) „No, hodně. Nebudu konkrétní, ale bylo to hodně.“

Čím to, český trh je pro tuto ambici až příliš malý?

„Těžko říct. Navíc člověk nemá zase tolik času a naší prioritou je také práce pro Škodu Motorsport. Něčemu takovému se musíte věnovat každý den, takže i z tohoto pohledu je to složitější.“

Zkoušel jste třeba oslovit potenciální sponzory v zahraničí?

„Tam se hledají partneři většinou těžko. To by člověk musel mít nějakého schopného manažera, který se ve světě financí neustále pohybuje a má kontakty v ostatních zemích, které mně bohužel chybí. Ale i tak… stále jsem jediný Čech v továrním týmu a z toho mám velkou radost.“

Dostal jste od Škodovky příslib, že se s ní budete opět účastnit seriálu WRC2?

„Bavili jsme se o tom a je to na programu dne. Přeji si, abychom v letošní sezoně odstartovali alespoň do několika závodů, a věřím, že se nám to povede. Konkrétní podniky ale ještě nevím. Navíc český kalendář MČR v rallye není úplně ideální, protože tento víkend, kdy se koná Valaška, se jede i Korsika a ve stejném termínu jako Hustopeče je i Sardinie. Bohužel toto vyšlo špatně.“

Škodovka též chystá i určitou evoluci vozu Fabia R5. Co vám ukázaly testy?

„Nějaké kilometry jsme najeli, ale zatím nedokážu být konkrétní. Stále to probíhá a chceme, aby to bylo o fous lepší, než bylo stávající auto. Už to je samo o sobě těžké, protože vůz patří ve své kategorii ke špičce, ale jsou tam drobnosti, které se stále dají zlepšit. Věřím, že se to povede.“

A čeho se ty drobnosti týkají? Rychlosti? Ovladatelnosti?

„Je to spojené se vším. Hlavně je důležité, aby auto bylo stejně spolehlivé jako to stávající. Rychlost tam už byla a je, takže je fakt těžké najít, co konkrétně zlepšit. Možná aby bylo ještě pohodlnější a malinko lépe se ovládalo.“

Se Škodou Motorsport máte smlouvu na tento rok. Nehlodá ve vás stále červíček, že byste se po sezoně znovu pokusil sehnat finance na MS, když to letos nevyšlo?

(směje se) „Po sezoně budu zase o rok starší, bude mi osmatřicet a v tomhle věku už je to pomalu nereálné. Pokud by samozřejmě přišel silný partner a byl by schopný vykrýt celou sezonu MS s WRC vozem, tak bych se vůbec nezlobil, ale teď jsou jiné priority. Budeme se soustředit na závody, které máme odjet, a chceme v nich podat co nejlepší výkon.“

A bavíte se se Škodovkou pomalu i o nějaké budoucí spolupráci?

„Ano, pokud bude Škodovka i dál závodit a provozovat tovární tým, chtěli bychom dál být její součástí. Do té spolupráce je zapojen celý náš tým z Kostelce nad Orlicí, je to práce i pro naše lidi, takže se snažíme být s továrním týmem v kontaktu. A udržet si ho.“

Co by vás třeba lákalo? Pomoci ve vývoji nových strojů?

„Těžko říct, sami nevíme, co bude. Trh se nyní díky elektrizaci všech automobilů hodně mění a musím říct, že požadavky, které má Evropská unie, jsou totálně nesmyslné… Nebude je splňovat žádná automobilka v Evropě. Na evropské výrobce je ovšem vyvíjen tlak a tato situace zatěžuje lidi nejen ve Škodovce. Uvidíme, kam motosport bude směřovat a co Škodovka bude ještě plánovat.“

Může to být skutečně tak velká komplikace?

„Ano, na elektrizaci nejsme připravení, my v České republice určitě ne. Určitě jste též zachytil, že pan Babiš (premiér České republiky) řekl, ať český lid nepočítá s dotací na elektromobily. Ta technika je nesmírně náročná, drahá a nedovedu si představit, jak budou auta fungovat reálně v provozu. Natož v rallye.“

V F1 jsou třeba zatím řešením hybridy…

„Tak pokud to bude hybrid, nic proti tomu nemám, ale čistá elektrika je podle mě reálně nesmysl.“