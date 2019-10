Na Katalánsko je Škoda připravená. Jen je třeba přehodit mód, ví Kopecký | iSport.cz

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Minimálně na jednu sezonu zmizí z programu WRC populární Katalánská rallye, a podle toho to na tratích nedaleko Barcelony vypadá. Davy fanoušků se pohybují i desítky kilometrů od míst, kde se závodí a v předposlední soutěži tohoto ročníku sledují nejen to, jestli Ott Tänak bude novým šampionem, ale také to, jestli si tým Škoda Motorsport dojede ve WRC 2 Pro pro titul v kategorii konstruktérů. „Připraveni jsme tradičně dobře," řekl ve čtvrtek šéf stáje Michal Hrabánek.

Katalánsko v říjnu 2018? To bylo kromě příjemného slunce také pošmourno a vlezlý déšť. Něco takového zatím o rok později ani zdaleka nehrozí. Krásné počasí s teplotami přes 23 stupňů tak odškrtlo jeden možný problém. I tak je práce kolem vozů dost.

Ve Španělsku se totiž šotolina mísí s asfaltem, takže v průběhu pátečního večera je třeba měnit nastavení vozu. „Každá soutěž je specifická, tato právě tím. Přestavba je pro diváky zajímavá, ale pro techniky celkem náročná. Servisní interval tu činí 75 minut, ale měli bychom si s tím poradit bez problémů. Všechno je nacvičeno,“ vysvětlil Hrabánek.

Šotolinový pátek se tedy změní na víkendový asfalt, a poté, co svou práci odvedou mechanici, je všechno na jezdcích. Jan Kopecký nicméně do jízdy vstupuje se stejnou sebejistotou, jako jeho šéf.

Nervozita? Maličko. Ale šance na titul je značná, říká šéf Škoda Motorsport Hrabánek

„Jsme na to zvyklí, koncept je každý rok stejný. Vůbec nehrozí, že bych měl být zmatený, člověk si musí jen z pátku na sobotu přehodit módy. Byl bych klidně pro to, aby to bylo celý na asfaltu, jako to bývalo dřív. Ale je to výzva, jak pro nás tak pro mechaniky,“ vysvětlil zkušený závodník.

Ten se navíc po Walesu pustil podruhé do ostré akce s novým spolujezdcem Janem Hlouškem, který po osmi letech vystřídal Pavla Dreslera. Kopecký, který na těchto tratích před rokem slavil titul šampiona kategorie WRC 2, ale dál očekává od sebe i svého kolegy jen kvalitu. „Mistrovství světa nikdy nejel a Wales je dost specifický, ale odvedl špičkovou práci, takže čekám, že ve Španělsku bude všechno fungovat na 100%,“ dodal.

Ve Walesu nakonec Kopecký dojel čtvrtý, ale přesto byly v cíli důvody k oslavám. Vítěz závodu a stájový parťák Kalle Rovanperä se totiž v Británii stal s předstihem šampionem v kategorii WRC 2 Pro, takže Škoda si mohla odškrtnout z „to do listu“ jednu důležitou položku. Tou druhou pak je titul v kategorii výrobců, kde má náskok 53 bodů na M-Sport Ford.

Formalitou každopádně tento krok Hrabánek nenazývá, i když ví, že s mladoboleslavským týmem je k vítězství opravdu blízko. „Šance je značná a chtěli bychom, aby se rozhodlo už tady ve Španělsku,“ řekl rozhodně.

Kalle Rovanperä se při zahájení podepisuje fanouškům • Foto Škoda Motorsport

A až se tak stane, mohou vypuknout oprávněné oslavy, a to jak týmové, tak individuální. Ani s Finem Rovanperäm totiž ještě na žádné křepčení nedošlo, ale rozhodně se s ním počítá. „Na odměňování nebyl čas, Kalle má i svůj vlastní program. Během letošní sezony totiž musí například absolvovat základní vojenskou službu,“ vysvětlil s tím, že Škoda nadanému jezdci něco speciálního nachystá.

„Co to bude ale ještě nemáme vymyšleno,“ dodal s úsměvem a podobné to bylo i s otázkou na příští ročník. „Nejdříve musíme úspěšně zakončit ten letošní,“ řekl.