Toyota se chystá na sezonu v novém. Naváže Ogier na sadu výher? | iSport.cz

Kalle Rovanperä by měl být příští rallyeovou hvězdou • Profimedia

Leden každoročně nažhaví srdce každého fanouška rallye, začíná totiž nová závodní sezona. I v roce 2020 se tradičně nejprve míří do kouzelného Monte-Carla, kde se stroje elitní kategorie WRC tento čtvrtek znovu pustí do akce. „Chci bojovat o sedmý titul, a věřím, že mám zase šanci," řekl třetí muž loňského pořadí Sébastien Ogier, který nově obléká barvy stáje Toyota.

Rok 2019 byl pro tým Toyota Gazoo Racing velmi úspěšný. V prosinci 2016 představil světu svůj Yaris WRC a o tři roky později s ním estonský pilot Ott Tänak vyhrál celý šampionát. Čerstvý mistr světa sice po zisku titulu přesídlil, a nově bude jezdit za Hyundai, přesto není důvod zoufat. Ani v Monte-Carlu.

„Je to rallye, kde stále toužíme po týmovém vítězství. Pokaždé jsme tam dosáhli na pódiové umístění a naše výsledky tam bývají velmi dobré,“ řekl šéf týmu Tommi Mäkinen.

Co ho může těšit? V Monte-Carlu slavil šestkrát v řadě Ogier, a to je v tuto chvíli jeho svěřenec! Toyota totiž během přestávky úplně obměnila své jezdecké složení. Kromě Tänaka zmizeli také Kris Meeke a Esapekka Lappi. Nově pak přišli mimo Ogiera ještě Elfyn Evans a finský supertalent Kalle Rovanperä, pro kterého půjde o premiéru s vozem WRC.

„Rallye Monte-Carlo je pro mě obzvláště emotivní akcí. Pamatuji si, jak jsem tam koncem 90. let přijel jako divák. Mám tu pravidelně velmi dobré výsledky a s každým ročníkem roste tlak na to, aby se v tom pokračovalo. Je to pokaždé velká výzva, kterou si na každý pád užívám,“ řekl šestatřicetiletý Francouz.

O úspěšný start se pokusí i jeho stájový kolega a ostřílený závodník Evans, jenž otevírá novou zajímavou kapitolu své kariéry. Netrpělivě se také čeká, co ukáže mladičký Rovanperä, na kterého i konkurenti po minulém ročníku pěli chválu. Kategorii WRC 2 Pro s vozem Škoda Fabia R5 EVO ovládl celkem hladce.

Teď Fina čeká velký krok, ale známý kliďas vypadá, že je připraven. „Je to velký skok vzhůru. Tady mám mnohem vyšší výkon a přítlak, ale zatím mám tu zkušenost, že Yaris WRC se při testování ovládal celkem snadno,“ řekl závodník, který je v devatenácti letech stále ještě teenagerem.

Přesto dokazuje, že má respekt a tuší, co ho čeká.

„Mám stále hodně co se učit a myslím, že několik závodů se budu jen sžívat s vozem a zvykat si na to, jak co funguje,“ uzavřel.