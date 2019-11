V rallye roste obří talent. Rovanperä může dojít k titulu, říká šéf Škody | iSport.cz

Kdo potká mladičkého Kalleho, aniž by tušil, jak vypadá, může se snadno nechat zmást. U tohohle kloučka byste snad ani nehledali občanku, svěřit mu do rukou auto by jednoho díky jeho mladičkému vzhledu a holé tváři asi ani nenapadlo. A přitom jde v tuto chvíli o jednoho z nejtalentovanějších řidičů světa.

Tuší to i ve Finsku, kde dostal například od úřadů speciální výjimku, aby mohl získat řidičský průkaz už v sedmnácti letech. Závodí ale už od svých šesti. „Nikdy jsem ho netlačil za volant, to on sám se za něj hrnul. Motorsport měl rád odmalička, sledoval i mě, ale to moc nestihl,“ říkal jeho otec a připomněl, že synovi bylo pouhých pět let když přestal závodit.

Když máte za otce slavného jezdce rallye, a navíc pocházíte ze země, kde se snad i děti rodí v driftu, je snadné zvolit si cestu životem. Kalle moc neváhal a pojmenoval svůj vzor. „Vždycky to byl táta,“ řekl stručně a bez hnutí brvou, jak je ostatně jeho zvykem. „I já jsem to takhle od něj v mnoha rozhovorech slyšel,“ říkal skromně pyšný otec.

Kalle Rovanperä během Katalánské rallye • Foto Škoda Motorsport

Lásku k motorům malého Kalleho tímpádem ani nemusel učit. Vyrostl sice v části světa, která je známá lesy, jezery a nádhernou přírodou, ale jemu učarovala vůně benzinu. Zbožňuje všechno, co má kola. V garáži má dokonce speciální místnost vyhrazenou jen pro závodní pneumatiky.

I díky tomuto pozitivnímu vztahu k motorismu může být tak dobrým závodníkem. „Rád vítězí, a je to technický typ. Auto ovládá perfektně,“ chválí otec.

Ale než se mohl dostat tam, kde je teď, musel ještě překonat několik překážek. Primárně se například vydal závodit do Lotyšska, kde se v patnácti stal šampionem nižší třídy R2. Proč zrovna tam? Tato země totiž nevyžaduje, aby závodníci rallye vlastnili řidičský průkaz. Na přejezdech nicméně stejně musel za volant jeho spolujezdec.

Už tam bylo poznat, že má Rovanperä mimořádný talent. Pro rok 2018 už seděl za volantem Škody Fabia R5 a pro tým Škoda Motorsport vyjížděl první body v kategorii WRC 2 a učil se od mazáka Jana Kopeckého.

O rok později hned v nové třídě WRC 2 Pro kraloval. Titul si vyjel už dva závody před koncem sezony. „Co dál může dokázat záleží na mnoha faktorech. A samozřejmě hlavně na něm. Rallye není jen o talentu. Ale vzhledem k tomu, jaké předvádí už teď výkony, a že je odmala připravován na kariéru závodního jezdce, tak když na sobě bude pracovat, může jednoho dne vyhrávat světové soutěže a třeba se vypracuje i k titulu,“ řekl šéf stáje Michal Hrabánek.

Rovanperä sám tvrdí, že z působení u Škody si toho odnáší tolik, že pro něj je příliš těžké vyzdvihnout jen něco. Hrabánek už byl sdílnější a na mladíkovi ocenil, že se naučil důvěřovat okolí a poslouchat členy týmu, a že čím dál více chápe to, že závodění není jen o rychlosti. Že je třeba také jezdit chytře.

Kalle Rovanperä byl v kategorii WRC 2 Pro suverénní • Foto Škoda Motorsport

„Ono je samozřejmě hezké vyhrávat jednu rychlostní zkoušku za druhou, ale jet s vysokým rizikem defektu může znamenat klidně několikaminutovou ztrátu, a to se pak obtížně dohání. Je vidět, že se v tom posunul dál,“ potěšilo Hrabánka.

O své budoucnosti zatím Fin nemá úplně jasno, že změní barvy ale je celkem logické. Příštím krokem musí být nejvyšší třída WRC. „S působením ve Škoda Motorsport jsem moc spokojený, tým pracoval skvěle a vůz byl vždycky spolehlivý a rychlý. O tom, co bude dál, zatím nedokážu říct víc,“ řekl Rovanperä, kolem kterého údajně kroužila například Toyota.

A co si o jeho budnoucnosti myslí jeho letošní konkurenti. Žádné překvapení, je to samá chvála.

„Výborný jezdec, který má před sebou jasnou budoucnost. Brzy se bude posouvat ještě dál,“ řekl norský pilot Mads Ostberg.

„Vždycky se pere až do konce a když pojede s vozem WRC, bude hodně vysoko,“ pochválil i Jan Kopecký.