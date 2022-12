Tým FESH FESH vyráží na Dakar se třemi kamiony a s mezinárodním obsazením

První zastávku absolvoval ostravský tým na technických přejímkách, které letos proběhly ještě v Evropě, a to na okruhu Paula-Ricarda v Le Castellete. Pak vozidla zamířila do Marseille, kde se nalodila a odplula do přístavu Yanbu v Saudské Arábii. Tam je odstartují 31. prosince do netěžší rallye na světě. Posádky čeká celkem 14 etap, Saudskou Arábii projedou po diagonále, z písčitých pláží na břehu Rudého moře, přes hory na severovýchodě země, projedou jednou z největších pouští s nepřeberným množstvím dun a svou pouť zakončí 15. ledna v Dammámu na pobřeží Perského zálivu.

FESH FESH měl za sebou náročný rok. Po haváriích Fordu a Iveca v letošním ročníku zabraly jejich opravy dost času. U Tatrovek se repasovaly motory, došlo také na výměnu převodovky z manuálu na automat. Do Rallye DAKAR 2023 nakonec odstartují tři speciály týmu FESH FESH.

TATRA JAMAL EVO III, speciál, který si v říjnu vybojoval v Rallye du Maroc celkové 3. místo, pojede s litevskou posádkou Vaidotas Paškevičius, Tomaš Gužauskas a Slavomir Volkov. „Vaidotas se svojí posádkou obsadil na letošním Dakaru 12. místo a vkládáme do nich poměrně velké naděje“, říká o posádce šéf týmu Tomáš Vrátný. TATRA JAMAL EVO III disponuje motorem o výkonu 950 koní a kroutícím momentem 4 000 Nm. Speciál má manuální převodovku.

FORD CARGO EVO I provede závodem nová posádka. Andorský závodník Albert Llovera se stal novým ambasadorem značky FORD TRUCKS ve Španělsku, kombinace se závodním speciálem s modrým oválem je tedy naprosto logická. Navigovat ho bude jeho neteř, motocyklová závodnice Margot Llobera. Má bohaté zkušenosti ze světového poháru Rallye DAKAR absolvovala jako navigátorka v kategorii SSV. Mechanikem v posádce bude Petr Vojkovský, provozní manažer týmu FESH FESH, který na Rallye DAKAR v roce 2020 společně s Pierrem Garroustem a Szymonem Gospodarczykem vybojoval 9. místo v kategorii kamionů. FORD CARGO EVO I má repasovaný motor, nové bezpečnostní prvky v zadní části nástavby a pro Alberta samozřejmě upravené řízení s plynem a brzdou na volantu od Guidosimplex.

TATRA JAMAL EVO I – na Rallye DAKAR 2023 pojede s posádkou Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec a Bartlomiej Boba. Česko polská posádka obsadila v letošním Světovém poháru FIA v rallye 3. místo v kategorii kamionů. „Tento rok byl hodně náročný. Spoustu času nám zabraly opravy aut po letošním Dakaru, i proto jedeme s touhle Tatrovkou,“ říká k průběhu roku 2022 Tomáš Vrátný, který si 9. prosince převzal v Boloni ocenění pro

2. vicemistra Světového poháru. „Na této Jamalce jsme provedli podstané úpravy: má novou automatickou převodovku, motor po repasi dává 950 koní a 4 500 Nm točivý moment, testem prošla na rallye ve Španělsku i v Maroku a věřím, že nás doveze do cíle,“ dodává Tomáš Vrátný.

FESH FESH Group podniká v oblasti motorsportu. Zaměřuje se na poskytování motorsportových produktů a služeb – stavba speciálů, pronájem závodní techniky, marketingová činnost a samozřejmě účast na sportovních akcích. Členové týmu mají bohaté zkušenosti z Rallye DAKAR, Africe Eco Race, Silk Way Rallye, Baja Cross Country a dalších. FESH FESH Group je součástí skupiny OSTRA.