Podmola na X-Games v Austrálii trápí počasí a rameno

Podmol by se měl ukázat ještě v dalších disciplínách. Zítra český freestyle motokrosař nastoupí do Doubles, tedy do závodu v synchronizaci dvojic. Podmol se představí po boku Australana Roba Adelberga. „Jedná se o novou disciplínu. Myslím, že by to mohlo vyjít na medaili,“ tvrdil Podmol, loňský vicemistr světa, který se během zítřejšího dne představí ještě v závodě Freestyle. V neděli ho pak čeká Best trick.

Kromě deštivého počasí dělá Podmolovy vrásky také zranění, které si přivodil minulou sobotu během tréninku. Při bodyvarialovém triku nechytl ve vzduchu motorku a po dopadu do pěnových pylonů si povyhodil rameno. „To se mi ještě nikdy nestalo. Stále to není ideální, ale denně makám na zlepšení a funguje to. Den ode dne je to lepší,“ dodal Podmol, který poraněné rameno pravidelně prokrvoval. „Používal jsem také akupunkturu, doplňky stravy, ultrafiltráty na buněčné bázi. A při meditaci jsem mému tělu říkal, ať se dá do kupy.“