Podmol se zotavuje ze zlomenin obou nohou: Bůh chtěl, ať zpomalím | iSport.cz

Jaké jsou tedy teď další prognózy, co se týče úplného uzdravení?

„Tak první odhady byly šest měsíců, nicméně hlavní je, aby se to dobře sešroubovalo, a pak věřím, že by to mohlo jít rychleji. Šest měsíců je prognóza pro běžné pacienty, ale já mám nějaké triky, jak to zlepšit. Nicméně na to nespěchám, hlavně ať se dostanu co nejblíže stavu, jako jsem byl dřív.“

Přehráváte si ještě teď v hlavě ten pád? Měl jste odvahu se na něj podívat?

„Ano, dával jsem ho i na svůj Instagram. Tou největší chybou asi bylo, že jsem čtrnáct dní předtím změnil motor… celý život jsem jezdil na dvě stě padesátce, a teď jsem nasadil třístovku. To je na některé back flipové kombinace lepší, protože motor má větší sílu a motorka se lépe roztočí. Na ty varialové triky je to ale jiné. Na 250 jsem dal plný plyn, motorka mi letěla na zadek, já se otočil a šlo to, kdežto teď jsem věděl, že budu muset jet pomaleji. Zkoušel jsem to v tréninku, přišlo finále, už jsem se viděl, jak stojím na bedně, do toho pořadatelé trochu měnili zatáčku před rampou a já si uvědomil, že nemůžu toho plynu přidat tolik. Že musím dát míň.“

Jenže jste dal víc…

„Jak je to silnější motor, tak se ta motorka rychleji zabrzdí a po odlepení z rampy mi motorka musí letět při otočce na zadní kolo, abych si ji pochytal a letěl rovně. Už za rampou jsem ale viděl, že se začíná přetáčet dopředu, tak jsem ji jen pohladil a už na ní nechtěl nasedat, protože kdybych tam vlezl, bylo by to mnohem horší, přišpendlila by mě.“

Takže z toho byl pád na obě nohy…

„Myslel jsem, že to odběhnu, jako se mi stává, ale ta hlína byla tak lepivá, že jak jsem přistál, nohy se mi přilepily a ten první náraz mi je hned zlámal. Kdyby byla sypká, možná se to nestane. A co jsem také nevychytal,