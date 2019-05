Smolař Alonso. Slavný závod Indy 500 nepojede, chybělo mu jediné místo | iSport.cz

Nedělní kvalifikační program na oválu v Indianapolis po skončení deště odstartovala šestice pilotů, která se během sobotní části kvalifikace nedokázala dostat do nejlepší třicítky. Umístění mezi třiceti nejlepšími zaručuje start v závodě. Do této skupiny kromě Fernanda Alonsa patřili ještě James Hinchcliffe, Sage Karam, Patricio O'Ward, Max Chilton a Kyle Kaiser.

Alonso vyjel na trať jako třetí a s průměrnou rychlostí na čtyři kola 227.353 mil v hodině se zařadil na průběžné druhé místo za Jamese Hinchcliffa. Mezi Kanaďana a Španěla se poté dokázal vklínit Sage Karam, a tak Fernando Alonso spadl na kritické třetí místo, které by mu ještě přineslo start ze 33. pozice na startovním roštu.

This is what it’s all about. This is May.



Unbelievable effort from @juncosracing 👏#INDYCAR // #ThisIsMaypic.twitter.com/BQHZGF7vv2