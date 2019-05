Zasněžený závod ve Spa ukončily červené vlajky, Alonso vítězem | iSport.cz

Z pole position do závodu odstartoval Mike Conway s Toyotou #7, která v pátek prolomila kvalifikační traťový rekord třídy LMP 1 okruhu ve Spa. Conway v prvních minutách závodu udržel vedení před Sébastienem Buemim v sesterském prototypu #8 a před soukromými prototypy týmů SMP Racing a Rebellion Racing. S vozem BR Engineering BR1 – AER #11 ruské stáje při svém debutu ve WEC odstartoval do závodu Stoffel Vandoorne.

Jacky Ickx, 6 time Le Mans winner is waving the green flag. We’ve started the TOTAL 6 Hours of Spa-Francorchamps formation lap.#WEC #6HSPA pic.twitter.com/MBhzl9Dv5X — WEC 🇧🇪 (@FIAWEC) 4. května 2019

Šestihodinové vytrvalostní klání odstartovalo po ranním sněžení za relativně suchých podmínek, ovšem už po pěti minutách závodu začalo opět sněžit, a to velmi hustě! Kvůli značně mokré trati, téměř nulové viditelnosti a velice nízkým teplotám, které klesaly až na 2°C, vyjel na trať safety car, který celý závod zneutralizoval. K vyvěšení červených vlajek však nedošlo.

Pod safety carem začaly vozy ze všech čtyř tříd jednotlivě zajíždět ke svým mechanikům pro přezutí na pneumatiky do extrémního mokra. K tomuto řešení se uchýlila většina týmů, jen pár odvážlivců se pokoušelo na trati zůstat o něco déle na hladkých pneumatikách. Do boxů nakonec zamířili všichni, tovární Toyota ale špatně načasovala zastávku pro vůz #8. Buemi jako jediný nestihl zastavit před restartováním závodu, a tak prototyp lídrů mistrovství světa nabral téměř minutovou ztrátu.

We have had snow, rain, sun and now comes the hail! Safety car is deployed. 🌧❄🔆💦#WEC #6HSPA pic.twitter.com/mP3Pgcc3TJ — WEC 🇧🇪 (@FIAWEC) 4. května 2019

Po restartu závodu na konci první hodiny se dostal do celkového vedení Stoffel Vandoorne s prototypem #11 týmu SMP Racing, po několika minutách se ale zpět na první místo dokázal dostat Mike Conway s Toyotou #7. Oba japonské hybridní prototypy byly ve Spa velmi rychlé především na mokré trati, což svými skvělými časy Conway dokazoval. Britský pilot začal v mžiku odjíždět zbytku startovního pole a nedovolil Buemimu, aby s vozem #8 snižoval svoji ztrátu na vedení.

Za osychajících podmínek tak Conway zvýšil náskok Toyoty #7 před Toyotou #8, která se mezitím dostala na druhé místo, až na jednu minutu a řízení následně předal Kamujovi Kobajašimu. Japonský pilot dokázal držet náskok vypracovaný Conwayem, avšak práce obou jezdců přišla vniveč po selhání techniky. Kobajaši byl po velmi pomalém kole zatlačen v boxech do garáže, kde se mechanici Toyoty vrhly do oprav. Toyota #7 se posléze vrátila na trať se čtyřmi koly ztráty na v tu dobu již vedoucí vůz #8 s Kazukim Nakadžimou za volantem.

Jakékoliv pokusy o stíhací jízdu zmařily Toyotě #7 další výkyvy počasí. Sněžení se na trať ve Spa vrátilo ještě několikrát a pokaždé si vyžádalo výjezd safety caru. Kvůli opravdu extrémním podmínkám často docházelo ke kolizím a výletům jednotlivých vozů mimo trať i během safety car fáze.

Do vedoucí Toyoty #8 na závěr závodu usedl Fernando Alonso, který sebe a svoji posádku bezpečně držel na prvním místě. Sníh se opět vrátil v závěrečné půlhodině. Závod byl naposledy restartován 16 minut před koncem, ale již o 5 minut později byl červenými vlajkami předčasně ukončen, a tak Alonso, Buemi a Nakadžima získali s Toyotou TS050 Hybrid #8 své čtvrté vítězství v sezoně.

Snow, rain and hail before a red flag finish. It’s been an incredible #6HSPA and in the end @Toyota_Hybrid #8 survived the storms and took the win! Respect for what you have achieved on track today @alo_oficial @Sebastien_buemi and @kazuki_info. It was not an easy one! 👏🏆#WEC pic.twitter.com/t4oTLHSxdh — WEC 🇧🇪 (@FIAWEC) 4. května 2019

Díky bodovému přídělu, který získala Toyota #8 za vítězství, a také díky bodům za konečné šesté místo vozu #7 slaví japonský tovární tým zisk titulu mistra světa mezi týmy třídy LMP 1 již před finále sezony v Le Mans. O mistrovském titulu mezi jezdci se mezi posádkami prototypů #8 a #7 rozhodne až na trati La Sarthe.

Na druhém místě šestihodinový závod ve Spa dokončili Nathanael Berthon, Gustavo Menezes a Thomas Laurent s prototypem Rebellion R13 Gibson #3 švýcarského týmu Rebellion Racing. Ten na druhé místo dostal poslední jmenovaný francouzský pilot Laurent, který předjel vůz #11 týmu SMP Racing.

Na třetí nejvyšší stupínek na pódiu tak po porážce od Rebellion Racing vystoupali Stoffel Vandoorne, Michajl Aljošin a Vitalij Petrov, kteří se střídali za volantem vozu BR Engineering BR1 – AER #11.

Bitvu v LMP 2 nejlépe zvládl tým DragonSpeed

Ve třídě LMP 2 výborným způsobem rozjel závod Giedo van der Garde s prototypem Dallara P217 Gibson pro nizozemskou stáj Racing Team Nederland. Nizozemec se ujal vedení ve své třídě a následně předal řízení týmovému kolegovi Fritsi van Eerdovi.

Ten si ale musel odpykat penalizaci průjezdu boxy a Racing Team Nederland tak vypadl z boje o čelo. Po zbytek závodu poté bojovali o vítězství především vozu týmů Signatech Alpine (Alpine A470 #36), Jackie Chan DC Racing (Oreca 07 #38), G-Drive Racing (Aurus 01 #26) a DragonSpeed (Oreca 07 #31).

Závěr závodu za sněhových podmínek nejlépe zvládl Pastor Maldonado s vozem Oreca 07 Gibson #31 americké stáje DragonSpeed. Bývalý pilot formule 1 dovezl svůj prototyp do cíle na prvním místě a mohl se radovat z vítězství společně s Robertem Gonzalesem a dalším expilotem „královny motorsportu“ Anthonym Davidsonem.

Titul mistra světa pro Porsche v LMGTE – PRO

Nejenom Toyota byla po závodě korunována, titul mistra světa mezi značkami ve třídě LMGTE – PRO totiž s předstihem slaví tovární tým Porsche. Německé stáji k pojištění titulu stačilo dnešní třetí místo vozu #92 a osmé místo sesterského Porsche #91. Nejbližší rival v tabulce značek, kterým je Ferrari, už Porsche nemůže za žádných okolností dohnat.

Po dlouhém boji šestihodinovku ve Spa ve třídě LMGTE – PRO nakonec vyhráli Maxime Martin a Alexander Lynn s vozem Aston Martin Vantage, kteří tak v sezóně 2018/2019 získali druhý triumf pro britský tovární tým.

Druzí dojeli Alessandro Pier Guidi a James Calado s vozem Ferrari 488 GTE před třetím Porsche 911 RSR #91, v jehož kokpitu se střídala posádka Michael Christensen, Kevin Estre. Dvojice týmu Porsche po závodě ve Spa zůstává ve vedení šampionátu jezdců LMGTE – PRO.

The LMGTE Pro battle has been won by @AMR_Official #97 after a great performance by @Maxrtin1992 and @alexlynnracing. Bravo to all the crew members. It’s always all about team effort! 👏👏👏#WEC #6HSPA pic.twitter.com/SDLNtjqxq8 — WEC 🇧🇪 (@FIAWEC) 4. května 2019

Triumf pro Porsche v LMGTE – AM

Netovární Porsche 911 RSR #77 týmu Dempsey-Proton Racing vyhrálo dnešní závod ve třídě LMGTE – AM. O triumf vozu se zasloužila posádka Christian Ried, Riccardo Pera, Matt Campbell.