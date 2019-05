Po Dakaru jsou tu další tři velké výzvy, nechybí ani F1 v Monaku | iSport.cz

Je zvyklý se dostávat za kulisy nejprestižnějších sportovních událostí. Tohle je však pro devětadvacetiletého fotografa opravdu unikátní možnosti? Během slavného závodu F1 v Monaku se dostane do blízkosti Alberta II. „Asi čtyři roky zpátky jsem se na rallye v Maroku seznámil se synovcem knížete. Šoupli mi ho tehdy do auta a já ani nevěděl, o koho jde. Lidsky jsme si tam sedli a stali se z nás přátelé,“ popsal Chytka.

„Fotil jsem pro něj od té doby už několik akcí a nedávno mě oslovil znovu. Já se mu zmínil, jestli by bylo možné, dostat se přes něj na Grand Prix Monaka. Za dva dny jsem měl vyřízenou akreditaci na knížecí palác.“

Co všechno bude mít Chytka možnost v knížectví fotit, zatím přesně neví. „Kromě závodů určitě i nějaké další formálnější akce po večerech přímo pro knížecí rodinu. Říkal mi, že si mám vzít oblek. A čekám také na informace, jak se mám při různých příležitostech chovat. Přeci jen budu zastupovat knížecí palác, tak abych nepředvedl nějaké faux pas,“ řekl vsetínský rodák.

Druhou velkou akcí pro Chytku bude nejnebezpečnější a nejnáročnější motocyklový závod světa Isle of Man TT, kde v minulosti zahynulo už 250 lidí. „Tři dny po návratu z Monaka letím na Man. Pracuju pro Monster, který je hlavním sponzorem celé akce. I když je to hodně nebezpečné místo, moc se tam těším. Z Dakaru mám dost zkušeností, abych plus mínus věděl, kde stát a kde ne. Tady to bude trošku víc punkové. Na druhou stranu budu mít vždy den na to, abych se mohl seznámit s profilem tratě,“ nastínil podmínky na britském ostrově.

A třetí velkou premiérou pro Chytku bude vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. „Vždycky jsem se na tyhle tři akce chtěl podívat a najednou to vyjde ve třech týdnech,“ usmívá se fotograf ostřílený drsnými podmínkami Jižní Ameriky. I proto se náročnosti v Le Mans nebojí. „Je to jenom jeden den a to se dá vydržet. Na Dakaru byly dny, kdy jsme nespali vůbec. Navíc ve Francii budeme fotit ve dvou,“ dodává.