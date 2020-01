Rakousko se chystá na GP Ice Race. Kopecký bude mít novou roli | iSport.cz

Sníh, nádherné hory a lahodná vůně grogu míchající se s ostrým aroma benzínu. To je GP Ice Race, motoristická akce v rakouském horském středisku Zell am See, která se v roce 2019 konala poprvé po 45 letech, a protože byla úspěšná, tak se na víkend mezi 1.-2. únorem plánuje repete. A bude u toho i tým Škoda Motorsport, v jehož barvách se představí Filip Mareš, mistr Slovenska Martin Koči, mistr Německa Fabian Kreim a vicemistr Rakouska Julian Wagner. Řídit budou vůz Škoda Fabia Rallye2 evo.