Škoda nebude v příštím roce jezdit MS. Musíme přeskupit síly, řekl šéf týmu | iSport.cz

„Příští rok s naší účastí v mistrovství světa, tak jak jste ji znali v posledních sezonách, nepočítáme. Pokud někdo pojede se škodovkou ve světovém šampionátu, tak to bude někdo ze zákazníků,“ řekl novinářům šéf týmu Michal Hrabánek.

Jedním z důvodů změny je strategie koncernu Volkswagen, jehož je Škoda součástí, věnovat se zákaznickému sportu. „Hlavní důvod je, že máme v současnosti více než 300 prodaných vozů ve světě a není jednoduché se o všechny postarat. Musíme trošku přeskupit síly,“ podotkl šéf Škoda Motorsportu.

Zároveň si v Mladé Boleslavi uvědomují, že s vozem Škoda Fabia R5 v MS již vyhráli vše, co mohli. „Šampionát jsme poněkolikáté vyhráli v jezdcích i v týmech, takže si myslíme, že ani tým ani auto si nemusí nic dokazovat. Už by to bylo obhajování poněkolikáté. Myslíme si, že je správný čas na vydechnutí si v této oblasti a věnování se něčemu v oblasti, kde nějaká očekávání jsou,“ řekl Hrabánek s tím, že rozhodnutí o neúčasti v MS se momentálně týká jen roku 2020.

Škoda Motorsport slaví triumf v kategorii WRC 2 Pro • Foto Škoda Motorsport

Techniky a další členy týmu však podle Hrabánka rozhodně nečeká oddychový rok. „Budeme zaměstnáni trošku jinak, než to známe z minulosti. Letos byly víkendy, kdy startovalo i 100 vozů. Postarat se o to a zajistit, aby všichni měli náhradní díly k dispozici, aby dostali podporu, když si zažádají, není to nic jednoduchého. Na začátku projektu nikoho nenapadlo, že těch vozů bude tolik. Je to docela výzva vše ukočírovat,“ podotkl.

Barvy mladoboleslavského týmu bude nadále hájit Kopecký, který se loni stal světovým šampionem ve své kategorii. Zkušený pilot se však soustředí výhradně na domácí mistrovství, ve kterém se bude snažit získat další titul. „Honza by v Česku měl jet tak, jak to známe. Tovární auto s továrním pilotem zde každopádně uvidíme,“ řekl Hrabánek. Kopecký, jenž vyhrál pět titulů v řadě, ale tentokrát nebude ani příležitostně startovat v závodech MS. „Neplánujeme to,“ uvedl šéf týmu.

Vozy Škoda Fabia R5 ale ze světového šampionátu nezmizí a automobilka bude podporovat i některé jezdce. „Už jsme to dělali letos, jen se o tom tolik nemluvilo a nepsalo. Dost týmů či jezdců podporu od Škodovky mělo. Vždy jsme nějakého mladého jezdce podporovali nebo s ním spolupracovali a to máme v úmyslu i teď,“ řekl Hrabánek, ale konkrétní být nechtěl. „Někdo mladý a slibný by trošku nadstandardní podporu měl mít,“ pousmál se.

Škoda Motorsport se chystá i v příštím roce pracovat na vylepšení současného modelu Fabie R5. Výrazná změna jako letos ale nenastane. „V každé sezoně jsme přišli s nějakými vylepšeními a stejné to bude i v průběhu příští sezony. Aby bylo nadále konkurenceschopné,“ uvedl Hrabánek. Na novém závodním modelu ale tým ještě pracovat nebude. „Na nové auto je ještě čas. Až nadejde okamžik, tak na něm začneme pracovat. Teď ale není důvod. Fabie ještě minimálně dvě sezony bude v podobě, jak ji vidíme,“ dodal.