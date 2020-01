Škoda angažovala syna mistra světa, přichází osmnáctiletý Solberg | iSport.cz

„Letos se ještě více zaměříme na zákaznické týmy a podporu mladých a slibných jezdců. Jsme rádi, že můžeme v kategorii WRC3 spolupracovat s Oliverem a jeho týmem. Svoji rychlost již ukázal, nyní bude zajímavé sledovat jeho zlepšování v průběhu sezony,“ uvedl šéf týmu Škoda Motorsport Michal Hrabánek v tiskové zprávě.

Solberg loni vyhrál lotyšskou Rallye Liepaja a v sedmnácti letech se stal nejmladším pilotem, který dokázal ovládnout soutěž seriálu mistrovství Evropy. Na závěr sezony se představil v Britské rallye, minulý týden startoval na Rallye Monte Carlo. Doposud závodil s volkswagenem, nyní přesedne do škody. Premiéra v novém vozu jej čeká v únoru ve Švédsku.

„Pro mě to bude všechno jedna velká škola,“ řekl Solberg, jenž by chtěl navázat na Finy Juhu Hänninena, Esapekku Lappiho nebo Kalleho Rovanperäho, kteří po odchodu z mladoboleslavského týmu začali jezdit MS v nejvyšší kategorii WRC. „Je to pro mě čest a něco fantastického, že mám podporu Škody. Už jen když jsem šel do centrály společnosti v Mladé Boleslavi, tak jsme si říkal: 'Wow, to je skvělé místo'. Bylo to působivé,“ uvedl Solberg na svém webu.