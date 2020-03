Engeho velký návrat! Můžeme bojovat o titul, věří. Teď rozebírá auto | iSport.cz

Tomáši, jak moc se na nové angažmá těšíte?

„Musím říct, že jsem za tuhle možnost pracovat a závodit v novém týmu strašně rád. Navíc Asie pro mě není vůbec cizí, jezdíval jsem v Číně, Thajsku, Malajsii i Japonsku, takže ty okruhy znám. Zkušenosti mám taky s Mercedes-AMG, byť jen z testování ze čtyřiadvacetihodinovky z Dubaje v roce 2012. I když tehdy to byla starší modifikace AMG-SLS, ale ten koncept vozu mi je známý.“

Půjde pro vás o velkou výzvu?

„Rozhodně. Těší mě, že se můžu zúčastnit něčeho tak velkého, navíc s kvalitním sponzorem. Tím, že jsem spojil síly s Buggyrou, jsem se navíc propojil s jejich závodnickou akademií, kde se vychovávají mladí jezdci, mechanici a inženýři, kteří se chtějí dostat do motoristického sportu. Něco podobného jsem už dělal ve svém předchozím zaměstnání, takže ty zkušenosti můžu použít i v tomto projektu.“

Bylo rozhodnutí kývnout na tuto nabídku snadné, nebo vám v hlavě uzrávalo delší dobu?

„Nějakou chvíli jsem nad tím přemýšlel. Nebyl jsem přece jen ta poslední léta v závodním prostředí až tak naplno zapojen, jako jsem býval dříve, když jsem se účastnil třeba pětadvaceti závodních víkendů ročně. Teď jich poslední roky bývalo zhruba kolem šesti, ale díky různému testování jsem se i dál udržoval v závodní atmosféře.“

Závodit se bude s vozem Mercedes-AMG GT3 • Foto Buggyra Media

Jakékoliv sportování je v tuto chvíli samozřejmě velká neznámá, ale tušíte už aspoň, proti komu budete soupeřit?

„Sledovali jsme konkurenci v minulém ročníku a byla silná. Samozřejmě je otázka, kolik se na startu objeví aut. Naposledy jezdilo pravidelně mezi sedmi-osmi vozy GT3, několik z kategorie Super Trofeo a několik vozů GT4… Celkově to bylo mezi patnácti a zhruba dvaceti auty, ale každý rok se to zvětšuje. Na druhou stranu se neví, co se závodním prostředím po celém světě udělá aktuální nucená pauza. Nicméně v Číně se situace radikálně zlepšuje, a my věříme tomu, že tam se začne závodit dřív než v Evropě.“

Nakousl jste nucenou pauzu, jak ji využíváte vy?

„Hodí se nám k tomu, abychom poznali auto doslova do šroubku. Teď ho zrovna rozebíráme a budeme ho zase skládat, pak budeme třeba zkoušet technické věci na podvozku vozu... I když taková práce v dílně mimo závodní trať je pořád tak trochu nanečisto. I díky tomu věřím, že při prvním závodu na tom můžeme být jezdecky hodně podobně jako naše konkurence, která už v Číně má zkušenosti s tamními okruhy. Nicméně Mercedes je univerzální auto na všechny tratě a teď to bude hlavně o tom, využít do maxima pneumatiky, podmínky a zkušenosti všech z týmu.“

Jaký je váš osobní cíl?

„Šéf stáje Martin Koloc si přál výhry v dílčích závodech, ale moje cíle jsou ještě vyšší. Věřím tomu, že budeme moci bojovat o titul. I díky tomu, jak kvalitní jezdec je David Vršecký. Myslím, že se mi jezdecky velmi rychle vyrovná."