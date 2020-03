Enge novou tváří stáje Buggyra, s vozem GT bude závodit v Číně | iSport.cz

Úvodní závody série China GT byly sice zrušeny, ale aktuálně to vypadá tak, že znovu by se mohlo závodit už v červnu v Šanghaji. O účasti se Buggyra dle slov šéfa stáje Martina Koloce rozhodla vloni v létě a mělo by se z její strany jednat o tříletý projekt. „V čínském šampionátu za sebou máme několikaleté úspěšné působení s kamiony, proto jsme se společně s naším partnerem Zero Mileage Lubricants rozhodli rozjet něco nového,“ objasnil během videokonference.

V roce 2021 by se aktivita stáje Buggyra měla v Číně rozšířit také na vytrvalostní závody a během tří let by pak mohlo dojít i na účast ve slavném závodě Le Mans. Takové je Kolocovo přání.

Závodit se bude s vozem Mercedes-AMG GT3 • Foto Buggyra Media

Dlouho se ve stáji řešila klíčová otázka jezdců, ve hře bylo dokonce i jméno některého z asijských závodníků, ale vedení se rozhodlo, že bude sázet na kvalitu. „Proto jsme už v polovině minulého roku zkontaktovali Tomáše,“ vysvětlil Koloc. „On bude našim jezdeckým lídrem. Pak už nám zbývalo jediné, motivovat Davida Vršeckého, aby se vrátil ze závodního důchodu. Naštěstí to nebylo tak složité,“ dodal.

Pro Engeho, který posledních sedm let žil v Německu, je vstup do roudnické stáje krokem do neznáma. „Čím jsem starší, tím víc sleduji v životě hlavně jistoty. Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl. Na druhou stranu motivace, kterou mi projekt nabízí, byla větší a byla tím rozhodujícím faktorem,“ vysvětlil třiačtyřicetiletý Enge, dosud jediný český pilot formule 1.

Velkou novinkou vše bude také pro Vršeckého, který se těší, až se bude učit od parťáka, který toho v asfaltové džungli zažil už mnoho. Zkušené jezdce pak doplní Kolocova dcera Aliyyah, která v Asii odjede exhibiční sérii GT a bude se účastnit i testovacího programu. Ale vše bude stát hlavně na Engem.

„Závodění pro něj není jen točení volantem, je plnohodnotnou součástí týmu. V kategorii GT nemáme žádné zkušenosti, neznáme prostředí ani žádné triky. A to přišlo s Tomášem. Jeho práce si velmi vážím a děkuju mu, že na nabídku kývl,“ vzkázal Koloc.

Nový vůz se měl testovat v předchozích dnech v Mostě, bohužel kvůli aktuálním omezením ohledně koronaviru se nic nekonalo. Podle toho, jak se bude situace dál vyvíjet, se pak dá spekulovat o tom, zda-li nebo kdy se odstartuje.

Tomáš Enge je dosud jediným Čechem, který závodil ve formuli 1 • Foto Buggyra Media

Číňané již zrušili první díl seriálu v Sepangu, nepojede se zřejmě ani na začátku května v Ning-po. Ale Koloc je optimista.

„Myslím si, že Čína bude mít brzy po problému, ale hodně pro nás záleží na tom, jaká bude situace v Evropě,“ zamyslel se Koloc, který se chce teď v Číně hlavně učit a je možné, že se se svou posádkou v příštím roce přesune do Evropy.

V případě, že závodění nebude možné dojde na testovací program a virtuální sérii na simulátorech. Důvěra je i tak velká. „Věřím, že máme auto, které ve startovním poli patří mezi ty nejlepší a výsledky pak přijdou,“ těší se Vršecký.

Že nejde jen o plané řeči dokazuje i číslo, které je v tuto chvíli na voze. Prý je jen motivační, ale je to číslo 1. S ním má Buggyra v této sezoně ambice vyhrávat dílčí závody.