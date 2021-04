Most získal MS superbiků! První závod v srpnu, smlouva je na pět let

Autodrom Most bude na začátku srpna hostit závod mistrovství světa superbiků. S promotérem šampionátu ve čtvrtek v Praze podepsali jeho zástupci smlouvu na pět let. V letošním roce se na severu Čech uskuteční šestý díl seriálu o víkendu 6. až 8. srpna.

„Superbiky patří do první ligy motocyklového závodění. Oproti šampionátu MotoGP zde jezdí motocykly, které si fanoušci mohou koupit v obchodě, i proto je hodně sledovaný a má spoustu fanoušků,“ uvedl prezident Autoklubu České republiky (AČR) Jan Šťovíček na tiskové konferenci.

Právě šéf domácí motocyklové a automobilové autority inicioval jednání mezi Mostem a promotérem. „S ohledem na aktuální koronavirovou situaci se nemůže závodit v zámoří ani s ohledem na zákaz v Rusku, tak jsem si řekl, proč to nezkusit využít,“ vysvětlil Šťovíček.

V lednu prezident AČR oslovil předsedu představenstva okruhu Josefa Zajíčka a následně začali s promotérem jednat. „Vše bylo rychlé a dynamické. Mám rád výzvy, dohodli jsme se a dnes mohli slavnostně podepsat pětiletou smlouvu,“ řekl Zajíček a uvedl, že superbiky budou historicky největší akcí pořádanou na tamním autodromu. „Doposud byl náš vrchol seriál mistrovství Evropy tahačů, ale tohle vše převyšuje,“ podotkl.

Mostecký okruh nyní čekají velké změny, musí být totiž výrazně vylepšen. „Veškeré aktivity se rozjedou teď. Před třemi dny nás navštívila zástupkyně Mezinárodní motocyklové federace a víme, co všechno musíme upravit. Máme jasně daný plán. Některé změny musíme udělat hned, další v příštích letech. Je to hodně ekonomicky náročné, takže vše musíme rozložit,“ řekl Zajíček. Úpravy čeká trať, ale i zázemí.

Závod superbikového MS bude po zrušení mistrovství světa silničních motocyklů v Brně největší motocyklovou akcí v Česku. A také ekonomicky nejnáročnější. Za pořádání MotoGP museli čeští organizátoři zaplatit asi 4,5 milionu eur. Kolik stojí takzvaný zalistovací poplatek superbiků v Mostě, to Zajíček zveřejnit nechce.

„Nebudu říkat, kolik nás to bude stát, ale bavíme se o desítkách milionů. Dělíme to na zalistovací poplatek, podle smlouvy jsou tam dále náklady za jejich personál, ale největší balík financí musíme investovat do našeho areálu,“ řekl Zajíček ČTK.

Stejně jako pořadatelé brněnského závodu ale i zástupci Mostu a AČR počítají s finanční podporou od státu a místních samospráv. „Zatím o tom intenzivně jednáme a jsme ve finále. Zalistovací poplatek je v jiných řádech než u MotoGP, které si finančně ani z pohledu areálu nemůžeme dovolit. I přesto jsou to ale pro nás obrovské peníze a spoléhám na stát, že nám poplatek pomůže nějakým způsobem uhradit,“ uvedl šéf mosteckého okruhu. Podle Šťovíčka superbikové MS v Česku podpořila Národní sportovní agentura, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová i premiér Andrej Babiš.

S ohledem na současnou pandemickou situaci v Česku i v Evropě musí pořadatelé počítat i s možností, že se akce uskuteční bez přítomnost diváků. „Věřím, že v určitém počtu v areálu budou, protože jejich podpora je důležitá i pro závodníky. Budeme připraveni na všechny možnosti s tím, že na prvním místě bude bezpečnost všech,“ podotkl Zajíček. Na zpracování konkrétního plánu ale chtějí počkat do doby, než bude do začátku akce zbývat 60 dní.

Superbikové MS se do Česka vrátí po třech letech. V minulosti se jezdilo na Masarykově okruhu v Brně, naposledy v roce 2018. S ohledem na ekonomickou náročnost a neodpovídající zájem fanoušků ale poté zástupci Automotodromu Brno další smlouvu s promotérem již nepodepsali.