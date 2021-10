Když se z pokřiku stane virál. Pilot je za hvězdu, jde o urážku prezidenta

Brandon Brown. Je mu osmadvacet a jezdí automobilové závody NASCAR, které ve Spojených státech v popularitě a sledovanosti drtí většinu sportů. Ale přesto: jeho jméno, to křestní především, se spíš než do sportu zapíše do politiky, i kdyby odteď jezdil do cíle o minutu dřív.

A to díky jednomu rozhovoru a jednomu (patrně) omylu v něm. O co jde?

O čtyři slova, navíc naprosto tuctová: Let’s go Brandon. Ale postupně.

Ve Spojených státech se už několik měsíců zejména při sportovních akcích z tribun ozývá sborové Fuck Joe Biden. Všichni víme, ale kdyby někdo ne, tak to znamená třeba Jdi do pr…, Joe Bidene. Pocházejí od těch, co nemají rádi současného prezidenta, a nejsou to ojedinělé záležitosti. Ani co do četnosti případů, ani co do počtu „sboristů“. Amerika je rozdělená na dva tábory, to je známá věc, navíc některé události Bidenovy éry – mexická migrace, odchod z Afghánistánu, inflace, popletené výroky a jiné – prohloubily nespokojenost.

Tady je krátký příklad, jak takový pokřik vypadá:

No a tohle Fuck Joe Biden znělo zkraje října i z tribun závodního okruhu Talladega v Alabamě, zrovna když televizní reportérka Kelli Stavastová zpovídala šťastného vítěze závodu Brandona Browna. Rozhovor běžel, když žena s mikrofonem pravila pilotovi: „A jak teď můžeš slyšet, tribuny skandují…“ a odmlčela se.

V tichu zřetelně zaznělo, co tribuny skandovaly, my víme co, a tím spíš překvapilo, když zazněla reportérčina verze: „Let‘s go Brandon.“

Stavastová asi špatně slyšela, i když leckdo by se hádal, že šlo o další lakýrku ze strany médií, která ve Státech většinově přejí demokratům.

Tak, nebo jinak, především ti, kteří mají raději Donalda Trumpa, takovou nahrávku nenechali bez smeče. A reportérce děkují, protože mohou na internetu beze strachu z cenzury posílat samotného prezidenta kamsi, aniž by použili sprosté slovo. Žádné hvězdičky za F, prostě se napíše Let‘s go Brandon a každý ví. Z věci se stal virál.

Ale nejenom to. Kdo chce, může za nějakých patnáct dolarů pořídit s tímhle nápisem tričko (asi tak sto různých verzí), za jedenáct hrneček, ale taky baseballku, mikinu, plakát, samolepku.

Šanci chytil taky rapový zpěvák Loza Alexander, který se s novinkou Let’s go Brandon vyšvihnul na špici jedné z hiphopových hitparád. Fanoušci mu prý poslali přes osmdesát milionů hlasů.

Jeden přešlap reportérky dal mnohým vydělat a ještě víc lidí pobavil. A Brandon Brown se cizím přičiněním proslavil víc, než se mu asi kdy povede za volantem.