Tohle že je klika!? Kauza „oprátka“ má pokračování, zveřejnili fotku | iSport.cz

Tohle našel pilot NASCAR Bubba Wallace ve své garáži. Je to oprátka, nebo ne? • NASCAR

Byla to oprátka, nebo ne? Vedení NASCAR zveřejnilo fotku nálezu z garáže Bubby Wallacem... • Reuters, NASCAR

Afroamerický pilot automobilové série NASCAR Bubba Wallace si prožil malé peklo poté, co byl v jeho garáži minulý týden objeven neobvykle uvázaný provaz. Vyšetřování FBI sice prokázalo, že na místě visel už od loňska. Ale když se na veřejnost dostala fotografie provazu, nelze se poprasku divit. Opravdu to vypadá jako oprátka.

Wallace je jediným černošským pilotem v NASCAR a v rozjitřené atmosféře demonstrací proti rasové nerovnosti v Americe vzbudil incident velkou pozornost. FBI ale zjistila, že nešlo o rasově motivovaný útok, protože provaz visel v garáži už dlouho a plnil funkci kliky.

„Závodím od devíti let, teď je mi šestadvacet, bude mi sedmadvacet, a nikdy jsem neviděl takovouhle kliku. Nutí mě to zajet do domu své mámy a v naší garáži vám ukázat, jak garážová klika vypadá,“ řekl Wallace.

Prezident NASCAR Steve Phelps uvedl, že při prohlídce všech 1684 garáží na závodištích série byl na dveřích jen v jedenácti případech uvázaný provaz s uzlem. A jen jedna klika vypadala jako oprátka, právě ta na závodišti Talladega, která způsobila celý skandál.

Poté, co vyšlo najevo, že nešlo o rasistický útok, Wallace se dostal pod palbu kritiky, která naznačovala, že šlo o internetový hoax.

„Zažil jsem kousek pekla,“ uvedl Wallace.

Phelps za závodníkem pevně stojí: „Každý, kdo tvrdí, že šlo o hoax, mě osobní uráží. Nechápu, jak lidi přemýšlí. Musíme si být jistí, že se takové věci v budoucnosti nebudou stávat.“